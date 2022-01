El bogotano Juan Sebastián Gómez se impuso en el Open de la Feria de Manizales, luego de vencer en la final 6-4, 6-3 al mexicano Álex Hernández.

Gómez liquidó el partido a su favor, luego de una hora y 15 minutos, tiempo en el que el público vibró con sus jugadas.

Una victoria que reconforta



"Me costó soltar, estaba tenso, quería ganar, pero solté, me metí en el juego y lo saqué adelante", dijo el campeón del Open.



"Se empezó bien, seguro, pero Juan subió y ya no sentí bien la bola, quizá al altura pesó", expresó el mexicano.



Este certamen se encargó de abrir el calendario nacional de tenis.



