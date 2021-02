Dura crítica de Cabal y Farah a la ATP por el manejo de la burbuja

El sueño de ganar su tercer título de grand slam para Juan Sebastián Cabal y Robert Farah terminó este viernes en la segunda ronda, luego de perder por 4-6, 4-6 contra los kazajos Aleksander Bublik y André Golubev.

Después del partido, los colombianos hablaron sobre la experiencia y criticaron duramente a la ATP por el mal manejo de la burbuja.



“En ninguna parte del mundo quieren sudamericanos en su país por la situación que estamos viviendo en nuestra región con picos muy altos de contagio”, explayó Cabal.



Y agregó: "Es muy difícil motivarse a ir a un torneo si luego para volver a casa tenes que viajar durante 2 días”.



La pareja colombiana no se vio bien desde el primer partido, el que ganaron en tres complicados sets, pero siguieron adelante.



"“En el US Open se hizo una buena burbuja, pero en el resto de los torneos ATP de Europa fue todo una mentira. No fueron burbujas de verdad, sino ningún jugador se hubiese infectado”, señaló el tenista colombiano.



"No tiene sentido que nosotros hagamos 14 días de confinamiento y afuera siga todo igual. Lo mejor sería que hagan una buena burbuja de jugadores y entrenadores y jugar un par de torneos en un mismo lugar sin público”, señaló Cabal.



Pero la raqueta colombiana seguía con el tema, no se quedó callado.



“No tiene sentido que nos obliguen a encerrarnos, mientras los fanáticos van a las canchas y nos cruzamos con ellos. En Roland Garros estaban prácticamente al lado nuestro. Se nos cruzaban a cada rato. Nosotros somos los que nos ponemos en riesgo todo el tiempo, de hecho el año pasado me contagié”, sentenció sobre el tema.



