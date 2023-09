La pareja de dobles colombiana integrada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah fueron eliminados en el US Open y de esta forma terminaron su participación en la historia de los 'grand slam'.

Cabal y Farah perdieron contra Neil Skupski y Wesles Foolhof, con parciales 7-6 (2), 1-6 y 6-3 en segunda ronda del torneo estadounidense.

Adiós y gracias

Los colombianos se van del torneo con los títulos en Wimbledon y el US Open del 2019, sus victorias más importantes de su carrera.



Ahora, disputarán la serie de la Copa Davis contra Ucrania (14-15 de septiembre), el Challenger de Bogotá (25 de septiembre) y los Juegos Nacionales (11 de noviembre).



"Me siento un poco más nervioso que entrando a la final de un Grand Slam", fue lo primero que dijo Farah, de 36 años, cuando anunció el retiro al final de este año.



"Hemos tomado la decisión premeditada de hace varios meses, no es un impulso de la noche a la mañana. Sebas y yo hemos decidido cumplir un ciclo con el tenis", añadió. Luego, como ha hecho en los últimos doce años en cancha, invitó a Cabal a rematar.

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Foto: EFE. COLSANITAS.



"Cumplimos un ciclo. Ya es algo que toca agradecerle al mundo, al tenis, a la vida, a Dios... Nos sentimos contentos, muy tranquilos, lo dimos todo por esta camiseta, por los fanáticos, por llevar a Colombia a lo más alto en cualquier cancha. Queremos anunciarles que este será nuestro último año", concretó Cabal, de 37 años.

