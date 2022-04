Este domingo, en la tierra batida del Country Club de Montecarlo, los doblistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah perdieron 4-6, 6-3 y 7-10 con la pareja anglosajona de Rajeev Ram y Joe Salisbury, actuales número uno del mundo, y dejaron escapar el que pudo ser el título 20 en su carrera conjunta.

Se escapó el título n° 20

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Foto: EFE

En una final vibrante en el primer Masters 1000 en polvo de ladrillo de la temporada, los tenistas caleños mostraron determinación en su juego. Sin embargo, en un partido que fue difícil desde el primer 'game', Ram y Salisbury impusieron su favoritismo y se quedaron con la victoria.



Durante el primer set, a los número 12 del ranquin les resultó imposible quebrar el servicio del británico y el estadounidense. A Juan Sebastián Cabal se le notó un poco más nervioso que a Robert Farah; la imprecisión en sus recepciones lo reveló. Aun así, el momento determinante fue el quiebre que concedieron en el cuarto saque. No lo pudieron recuperar. 4-6.



En la segunda manga estuvieron cerca de quebrar el tercer saque de los rivales. Sin embargo, se les notó apurados. Luego, conscientes de lo que estaba en juego, tuvieron revancha en el cuarto servicio y confirmaron el 'break'. En su quinto saque, los colombianos pasaron momentos difíciles, pues Cabal llegó a cometer una doble falta. No obstante, alejaron cualquier viento de duda y se quedaron con el set. 6-3.



En el ‘super tie-break’ la dupla colombiana no logró mostrar su mejor cara. El marcador fue 7-10.



"Gracias Colombia", se despidió Robert Farah.



Con esta, Cabal y Farah perdieron la que fue su séptima final en Masters 1000. Tan solo ganaron dos: las de Roma en 2018 y 2019.



Los doblistas regresan a competencia esta semana, en el ATP 500 de Barcelona, donde son los vigentes campeones. En la primera ronda, deberán enfrentar a los británicos Daniel Evans y Jamie Murray.



El 2022 de Cabal y Farah

Este año, en el Abierto de Australia, el primer 'grand slam' del año, Cabal y Farah fueron eliminados en segunda ronda. Luego, en los torneos ATP 500 de Acapulco y Río de Janeiro, se despidieron tras dejar pasar insólitamente varios puntos de partido en 'super tie-break' en cuartos de final y primera ronda, respectivamente. En Indian Wells, el primer Masters 1000 del año, se despidieron en segunda fase. En el de Miami, de hace tres semanas, salieron tras perder el primer juego. Ahora, en el torneo monegasco lograron su mejor participación, en lo que fue su final número cuarenta como dupla.

