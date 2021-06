Cabal y Farah perdieron la semifinal de Roland Garros

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah cayeron con la pareja francesa integrada por Pierre-Hugues Herbert y Nicolas Mahut, y se despidieron en la semifinal del torneo de dobles del Roland Garros, con parciales 7-6(2), 6-7(2) y 4-6.

El primer set fue muy peleado. En el arranque las parejas se quebraron los servicios, pero nadie dio su brazo a torcer, tanto, que se definió en el tie break.



Le puede interesar: (Prográmese con Junior vs. Millonarios, gran semifinal de la Liga)



Cabal estuvo fino, con buenas devoluciones, atento a poner la bola inalcanzable para sus rivales que en la parte final sucumbieron.



Y en el segundo set, ya con la ventaja, los dos colombianos tomaron las cosas con calma, mientras que sus rivales se vinieron abajo, más cuando les quebraron para el 3-2 arriba.



El juego se empató. Cuando todo indicaba que la victoria llegaría antes de tiempo para Cabal y Farah, los franceses remontaron un 5-3 y forzaron la prórroga, luego del 5-5.



De ahí en adelante no estuvieron bien en su juego y en el tie break cedieron el punto.



Para la tercera confrontación, los colombianos se vieron mal, no pudieron remontar y cayeron.



La final la disputarán los franceses contra contra los ucranianos Andrei Golubev y Aleksandr Dublik, quienes derrotaron 6-1, 4-6 y 4-6 a los españoles Pablo Andújar y Pedro Martínez.





Deportes