Farah y Cabal se despidieron del Roland Garros

Los tenistas colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal perdieron el partido semifinal de dobles del Roland Garros, que disputaron este jueves con la pareja integrada por el croata Mate Pavic y el brasileño Bruno Soares, con pacials 6-74) y 7-5.

Cabal y Farah no habían llegado en su mejor momento a París, después de que se tuvieran que retirar en la primera ronda de Hamburgo debido a que el primero sufrió molestias en el aductor de su pierna derecha. Tras los cinco meses de parón del circuito, a dupla había caído antes en su debut en Cincinnati, en octavos del US Open y del Masters 1000 de Roma.



La pareja colombiana salió en busca del empate, pero no se pudo. Pavic y Soares los exigieron al máximo y cayeron 7-5 para despedirse del certamen.





Pero en París habían recuperado la forma, superando cuatro rondas. Este jueves en la pista Suzanne Lenglen perdieron un duelo apretado ante la séptima pareja mundial, que se impuso en una hora y 44 minutos.



Pavic y Soares jugarán por el título con los ganadores del duelo entre el holandés Wesley Koolhof y el croata Nikola Mektic (9º ATP) y los alemanes Kevin Krawietz y Andreas Mies (8º).



Ganadores de Wimbledon y del US Open en 2019, Cabal y Farah finalizarán 2020 sin añadir 'grandes' a su palmarés.



AFP