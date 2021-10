Cabal y Farah se despidieron muy pronto de Indian Wells

Después de un exitoso 2019, en el que ganaron dos de los cuatro grand slams, Wimbledon y US Open, consagrándose como la pareja número uno del tenis mundial, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah están viviendo un 2021 donde sus resultados han estado lejos de las expectativas iniciales, algo que se vio reflejado en la temprana eliminación de Indian Wells.

Cabal y Farah cayeron a manos del argentino Máximo González y el italiano Simone Bolelli, con parciales 2-6, 6-3 y 11-9, para una despedida pronto del certamen estadounidense.



Los colombianos no encontraron un buen remate del juego y cayeron en el evento, para un año difícil, pues los resultados no han sido los mejores.



En el Australian Open, cayeron de forma temprana, en segunda ronda, contra los kazajos Alexander Bublic y Andrei Golubev por doble 6-4.



Más recientemente, en US Open, quedaron fuera en primera ronda, tras perder contra los polacos Hubert Hurkacz y Szymon Walków por 6-3, (2) 6-7 y 6-3. Una actuación lejana a la que firmaron en 2019.

Cabal y Farah, un año para olvidar



En torneos ATP, aparte de Barcelona y Dubái, llegaron a la semifinal de los torneos 250 de Doha y Eastbourne. En cuanto a Masters 1.000 llegaron a semifinal en Montecarlo y Cincinnati, mientras que en Toronto llegaron a cuartos de final.



En Roma, primer torneo ATP que ganaron los doblistas en 2018 y cuyo título repitieron en 2019, firmaron una actuación fugaz, quedando eliminados en primera ronda. Para los Olímpicos de Tokio, en los que eran una de las grandes cartas para obtener medalla, quedaron eliminados en cuartos de final: perdieron contra los neozelandeses Marcus Daniell y Michael Venus.



