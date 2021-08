Cabal y Farah, eliminados en semifinales de Cincinnati

Los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah fueron eliminados en la semifinal del ATP de Cincinnati, Estados Unidos, tras caer 7-6(5), 6(8)-7 y 10-3 con la pareja estadounidense de Steve Johnson y Austin Krajicek.

El primer set fue muy luchado. Cabal y Farah trataron de sacar lo mejor de su juego para poder irse adelante, pero sus rivales no los dejaron.



Fue tan cerrado el juego, que el primer juego se definió en tie break, que fue ganado por los estadounidenses, pero las cosas no cambiaron mucho para el segundo tiempo, que fue para Cabal y Farah de la misma manera en que se definió el primero.



Ya en el tercero, los colombianos sintieron el cansancio y cedieron muy temprano para despedirse del torneo a una instancia antes de la final.



Cabal y Farah venían de derrotar a la pareja formada por el alemán Tim Puetz y el neozelandés Michael Venus, con un doble 6-4, lo que les dio la posibilidad de llegar a la semifinal.

Una ronda antes derrotaron 7-6 (3) y 6-4 al serbio Filip Krajinovic y al francés Fabrice Martin, en un buen partido en el que retomaron la confianza para seguir adelante.

La dupla colombiana no levanta cabeza, tras la eliminación de los Juegos Olímpicos de Tokio, certamen en el que para el Comité Olímpico Colombiano estaban en el presupuesto de medalla.



Luego de Tokio, terminaron su participación en el Masters de Canadá, después de perder en los cuartos de final contra los belgas Sander Gillé Joran Vliegen por 6(5)-7, 6-2 y 10-8.



Este año para ellos no ha sido el mejor, no han encontrado el golpe de raqueta para volver a los primeros lugares del escalafón y a obtener más victorias.



Los resultados en el Abierto de Australia, Roland Garros y en Wimbledon no han sido los esperados por ellos, sus orientadores y la afición colombiana.



Deportes