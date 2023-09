Robert Farah y Juan Sebastián Cabal anunciaron su ausencia en el Challenger de Bogotá. Los tenistas colombianos no podrán despedirse del público capitalino en certamen de la categoría 125 del ATP Challenger Tour por problemas físicos.



Puede ser de su interés: Mundial de patinaje artístico: oro para los colombianos María Muñoz y Jeshua Folleco

Nos despediremos acá con el público colombiano con nuestro último torneo profesional en el Challenger de Bogotá FACEBOOK

TWITTER

La dupla colombiana había confirmado, hace algunas semanas, su retiro oficial del tenis tras finalizar la temporada y después de completar una exitosa trayectoria en el deporte nacional e internacional.



Juan Sebastián Cabal y Robert Farah habían confirmado en una rueda de prensa realizada en el mes de agosto, su participación en el Challenger de Bogotá para despedirse del público.



Además: Emiliana Arango logra impresionante ascenso en el escalafón del tenis mundial



“Nos despediremos acá con el público colombiano con nuestro último torneo profesional en el Challenger de Bogotá, que sería en la última semana de septiembre”.

Facebook Twitter Linkedin

Robert Farah y Juan Sebastián Cabal Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

La despedida tendrá que esperar

En las últimas horas, los tenistas colombianos indicaron que no podrán estar en el Challenger ATP 125 Bogotá 2023, debido a que Juan Sebastián Cabal aqueja algunos problemas de espalda que le impiden competir en el torneo que se lleva a cabo en una superficie de polvo de ladrillo.



“Tengo una mala noticia, lastimosamente vengo recuperándome de una lesión en la espalda, venimos entrenando estos días y lastimosamente no vamos a poder competir esta semana acá en Bogotá. No estamos al 100 % para competir”, explicó Cabal en un video publicado en X.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Sebastiá Cabal y Robert Farah. Foto: AFP

Aunque no competirán, Robert Farah y Juan Sebastián Cabal tendrá un homenaje por parte de los organizadores del certamen de tenis en la capital, en donde se celebrará su exitosa carrera deportiva y se despedirán como grandes figuras del deporte blanco en el país.



Le mostramos: 'El cantante del gol' quedó mal en transmisión de Junior vs Tolima: grave equivocación



La ceremonia de homenaje se llevará a cabo este domingo, 1 de octubre, sobre las 10:00 de la mañana, hora colombiana.



“Queremos invitarlos a todos a que vengan al torneo, a que vean el tenis en su mayor categoría y también a que presencien el homenaje que nos van a hacer este domingo, el día de la final, a las 10:00 de la mañana. Para nosotros sería muy especial si se llenan las graderías”, afirmó Farah.

Robert Farah y Juan Sebastián Cabal no estarán esta semana en el DirecTV Open de Tenis en Bogotá.

Cabal tiene molestias en la espalda. pic.twitter.com/eQgk20RGQX — Héctor Edo. Chavez (@hectorechavez) September 25, 2023

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO