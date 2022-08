Juan Sebastián Cabal y Robert Farah quedaron eliminados este jueves en los cuartos de final del ATP 500 de Washington, tras caer 7-6 4-6 y 10-12 en su partido frente al indio Rohan Bopanna y el neerlandés Matwé Middelkoop.

Los doblistas caleños empezaron bien en el primer set, pero para su lamento no pudieron quebrar. Ahí empezaron a remar. Incluso llegaron a equilibrar la balanza en el desempate, pero al final no concretaron.



En la segunda manga, no tuvieron mayores inconvenientes. Aun así, este jueves no fue el mejor día para Robert Farah, quien falló bastante en su saque.



Al final, en un reñido super tie-break, los colombianos cayeron.



La próxima semana estarán jugando el Masters 1.000 de Montreal.

DEPORTES