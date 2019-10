El gran logro que alcanzaron Cabal y Farah en la ATP

Los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah han asegurado acabar como números uno del mundo en la categoría de dobles a fin de año, y por primera vez en sus carreras, tras vencer a los estadounidenses John Isner y Sam Querrey (6-0, 6-4) en la segunda ronda del Masters 1.000 de Shanghái.

La pareja colombiana es el segundo equipo de Suramérica que termina como número al final de la temporada, desde que comenzaron los rankings ATP por equipos desde 1983, siguiendo los pasos del dúo formado por el chileno Hans Gildemeister y el ecuatoriano Andrés Gómez en 1986.



El brasileño Bruno Soares fue número uno a fin de año de 2016 con el británico Jamie Murray, y el compatriota de Soares, Marcelo Melo, terminó en el primer puesto con el polaco Lukasz Kubot en 2017.



“Ha sido un año increíble”, dijo Cabal en declaraciones a la página web del ATP Tour. “Es irreal, estamos realmente felices y orgullosos de lo que hemos logrado. Hemos mantenido el hambre para lograr este increíble logro”.



Farah, por su parte, dijo: “Es un gran logro y estaré muy feliz de recibir el trofeo No. 1 a final de año. He estado soñando con esto desde siempre, por lo que hacerlo realidad es genial”.



Cabal y Farah han sido el equipo más destacado de la temporada ATP Tour 2019, ganando cinco títulos de dobles en siete finales. Capturaron su primera corona de Grand Slam en Wimbledon, con una victoria de cinco horas en la final sobre los franceses Nicolas Mahut y Edouard Roger-Vasselin, que los llevó a alcanzar el No. 1 en el escalafón ATP individual de dobles el 15 de julio de 2019.



Dos meses después, la pareja consiguió su segundo 'major' al imponerse en el US Open (al español Marcel Granollers y al argentino Horacio Zeballos). También capturaron títulos en el Barcelona Open Banc Sabadell en abril, defendieron con éxito el título de Roma en mayo, que representó su segundo trofeo ATP Masters 1.000. También conquistaron el de Eastbourne, su primer título ATP sobre césped.



Chris Kermode, presidente ejecutivo y presidente de ATP, dijo: “La forma en que Cabal y Farah han estampado su autoridad en el juego de dobles este año ha sido increíblemente impresionante. Sellar el No.1 del escalafón ATP a fin de año en esta etapa de la temporada es un reconocimiento apropiado del nivel de éxito que han tenido. Terminar la temporada como el No. 1 es el máximo logro en nuestro deporte, y ellos realmente merecen su posición en la cima del juego”.



Cabal y Farah, de 33 y 32 años, fueron los primeros en clasificarse para las Nitto Finales ATP que se disputarán en el O2 en Londres del 10 al 17 de noviembre, donde competirán por segunda vez para intentar ganar por primera vez el prestigioso torneo de final de temporada.



EFE