Cabal y Farah, en entrevista, analizan su favoritismo en Australia

Han pasado 17 meses desde el último título que ganaron como pareja los doblistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Aquel día se pusieron la corona del US Open 2019, en un año en el que lograron un destacado doblete de grand slam con su victoria en Wimbledon.

Desde esa fecha, los tenistas colombianos pasaron por el caso de positivo por boldenona de Farah, en enero del año pasado y que fue resuelto un mes después, el parón del circuito por la pandemia del coronavirus y el contagio de Cabal por covid-19 de Cabal.



Farah, número uno del mundo en la clasificación de la ATP, y Cabal, segundo de este escalafón, ganaron el año pasado 13 partidos y perdieron 9. Alcanzaron la final del ATP 500 de Acapulco (México) y el ATP 250 de Cerdeña (Italia), y este año disputaron el título del ATP 250 de Great Ocean Road (Australia), pero siguen con el sinsabor de ganar un título.



A falta de confirmar la fecha de su debut, Cabal y Farah vuelven al Abierto de Australia, que se les escapó en el 2019 cuando perdieron la final contra el austríaco Oliver Marach y el croata Mate Pavic, para jugar en la primera ronda del torneo contra el georgino Nikoloz Basilashvili y el alemán Andre Begemann.



EL TIEMPO, único medio colombiano acreditado al Abierto de Australia y que hace presencia remota en Melbourne, habló con Cabal y Farah sobre su favoritismo, su nivel, su estado de forma y jugar en medio de la pandemia.

Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, con un reto en Australia. Foto: Efe - David Guzmán

¿Cómo analizan a sus rivales?

Robert Farah. Bueno, arrancamos contra Basilashvili yBegemann. No sé si han podido jugar juntos antes del torneo de Great Ocean Road. Nosotros, a lo nuestro, a practicar y ejecutar lo nuestro y cuando llegue el partido pensar en nuestra táctica u competir. Resta eso solo.



¿Qué opinan que los icónicos hermanos Bryan los vean como favoritos para la temporada y seguir siendo los número uno del mundo?

Juan Sebastián Cabal. Es algo que te puedes ganar con tu trabajo. Conseguir ese favoritismo, ese nombramiento. Es algo por lo que trabajas con tu ética, el nivel que has alcanzado, los resultados. Al final todo eso suma. Nosotros nos vamos a enfocar en estar sanos, darnos la oportunidad de competir y hacer lo nuestro. Ya si ganamos o no, pues se nos sale de las manos. Simplemente vamos a salir a competir a dar lo mejor de nosotros y competir en estos torneos grandes que es para lo que vivimos.



R. F. Chévere que digan eso, unos grandes doblistas, para mí los referentes de nuestra modalidad e ídolos míos. Así que tener esa confianza. Sebas y yo estamos jugando bastante bien. Toca tomarlo poco a poco, partido tras partido. Como siempre lo he dicho, lo importante es estar saludables, porque si tenemos salud podemos entrenar, competir, hacer las cosas que tenemos que hacer y seguir controlando lo que podemos controlar. Hay que salir esta temporada a dar lo mejor que tenemos.

¿Están cerca de su mejor nivel?

J. S. C. Hace cuatro meses, antes de dar positivo por covid-19, estábamos cogiendo nuestro nivel, nuestro ritmo para comenzar a competir, porque estábamos jugando a gran nivel todos nuestros partidos. Después de la pandemia cuando se reinició el torneo tuvimos muchos altibajos y de a poco volvimos a tomar nuestra forma física y de juego. Ahora, llevamos dos muy buenas semanas de entreno aquí en Australia, ya comenzamos a jugar a un buen nivel, de entrada, y eso nos da mucha confianza. Sabemos que en el torneo de Great Ocean Road fue una buena semana de preparación para lo que viene y estamos muy motivados. Hay que seguir por ese camino, estamos muy mentalizados, nos preparamos muy duro durante este tiempo. Ojalá podamos hacerlo muy bien.

Cabal y Farah. Foto: AFP

¿En medio de la difícil pandemia, es un plus ser una pareja que se conoce desde hace mucho tiempo y no armar equipo solo para el torneo?

R. F. La verdad es que quizás sí. En el tour que estamos viviendo hoy en día solo puedes convivir con los que llegaste al torneo, eso para algunos se los pone difícil. Así que claramente que tu pareja sea uno de tus mejores amigos, con la que te llevas bien y eso, pues es mejor que con una pareja que apenas te hablas y vas al partido y luego no te vuelves a hablar con él. Como estamos hoy en día es un plus viajar con alguien a quien conoces tanto. Al final no sé si una vez que estés en la cancha tu desempeño sea mejor o no. Conozco algunas parejas que en el momento ni se hablan y después van y se ganan el torneo o que terminaron y van y se ganan el siguiente torneo. Son cosas muy extrañas. Al final toca salir y jugar al tenis, competir y hacerlo lo mejor que se pueda. Todo el mundo tiene su afán de ganar, de vivir y hay que darlo todo.



¿Se ven favoritos, pese a que mantienen su mentalidad de ir ‘partido tras partido’?

J. S. C. Nos vemos favoritos para ganar cualquier torneo al que vamos, esa es nuestra mentalidad. Con ese deseo vamos. Obviamente somos conscientes que hay que ir partido tras partido, ronda por ronda, así que no vale pensar más allá. Comenzamos en esta primera ronda y hay que dar lo mejor de nosotros. Donde nuestra mentalidad no fuera ganar los torneos, creo que ni Robert ni yo estaríamos sentados aquí, así de simple.



¿Cómo analizan su nivel después del torneo que jugaron?

J. S. C. Hablando de la final fue un gran partido, único y de gran nivel. En algunos momentos vimos unos grandes puntos. Luchamos por la victoria. Jamie Murray y Bruno Soraes son unos grandes jugadores. Tuvieron más efectivos en puntos decisivos. Estoy contento con el partido que jugamos y porque llegamos bien para el Abierto de Australia. Ahora hay que esperar a que comience el torneo.



R. F. Bien contentos, la verdad competimos bien en los partidos del viernes, este sábado lo hicimos de gran manera. Digamos que hemos empezado la final de menos a más. En el segundo set estábamos en problemas, pero competimos muy bien. Sacamos adelante el torneo y toca darle también crédito a los oponentes. Sacaron buenas bolas cuando tuvieron que sacarlas. El partido tuvo buena calidad por momentos. Hay que quedarnos con esas sensaciones, ahorita se viene lo bueno, a lo que vinimos que es el Abierto de Australia. Hay que coger la confianza de estos dos últimos días, de los partidos que alcanzamos a jugar. Hay parejas que perdieron en primera ronda, nosotros alcanzamos a jugar tres. Eso nos da buen ritmo para afrontar lo que viene ahora.

Estadísticas de Cabal y Farah en la ATP Foto: ATP

Estadísticas de Cabal Foto: ATP Tour

Estadística Farah Foto: ATP Tour

¿Qué análisis hacen por fuera de lo deportivo de lo sucedido el año pasado?

J. S. C. Saliendo de lo deportivo, creo que hay que agradecer cada día que estemos vivos, que respiramos, que nos levantamos, que estamos sanos. Un día a otro puede cambiar la historia, la vida de cualquier persona y hay que disfrutar el momento. No pensar en si mañana lo hago, hay que agradecerle a Dios que estamos haciendo lo que nos gusta. Hemos crecido como personas, que es lo más importante. Humanamente y deportivamente hacemos lo mejor posible cada día, nos preparamos para eso. No parar tener las bases y aprovechar cada momento, porque la pandemia y las otras cosas que han pasado nos han demostrado que en cualquier momento te da un cambio de 360 grados la vida, así que toca disfrutar cada momento.



¿Qué se siente volver a ver tribunas llenas en medio de la pandemia?

J. S. C. Es increíble. A mí me hacía demasiada falta. Falta esa energía, ese apoyo colombiano, es agente en las tribunas. Hay que felicitar a Australia y la forma en que ha hecho su trabajo anti-covid. Es alentador, es saber que si se hacen las cosas bien y trabajamos todos hacia un mismo lado se puede, durante una pandemia que tiene azotada al mundo, lograr grandes cosas. La verdad es que es único volver a competir con personas, sentir esa energía. Así sea una persona se siente diferente, no se siente un vacío, como se llegó a sentir en varios torneos el año pasado en donde no había nadie. Es lindo y lo he disfrutado mucho.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redacción Deportes

@felipevilla4

