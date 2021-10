Cabal y Farah: ¿Un año de transición o el fin de una época?

Después de un exitoso 2019, en el que ganaron dos de los cuatro grand slams, Wimbledon y US Open, consagrándose como la pareja número uno del tenis mundial, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah están viviendo un 2021 donde sus resultados han estado lejos de las expectativas iniciales.



Lo invitamos a leer: (James Rodríguez revive su pesadilla con las lesiones musculares)

El año había comenzado bien, ganaron dos torneos ATP 250: en Dubái, en marzo, y Barcelona, en abril. “En la vida habíamos tenido un número uno a nivel ATP como lo fueron ellos. Para el tenis representa mucho esta clasificación y tener esos escalafones. No es fácil ganar títulos en dobles con el momento que se vive en la categoría; para ellos, haber ganado en Dubái y Barcelona representa triunfos muy valiosos en su carrera deportiva”, le manifestó a EL TIEMPO Alejandro Pedraza, entrenador colombiano de tenis.



Sin embargo, y aunque ese arranque fue muy bueno, hoy los doblistas nacionales no figuran ni siquiera entre los diez mejores tenistas del listado ATP y han sido más las veces que se han quedado en el camino en esta temporada que los títulos ya mencionados.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

En cuanto a grand slams, categoría de torneos que ya conocen, los que los catapultaron a lo más alto del tenis mundial, su mejor desempeño fue en Francia, en el Roland Garros, donde repitieron el resultado del 2020 y quedaron eliminados en semifinal contra los locales y a la postre campeones Nicolás Mahut y Pierre y Hugues Herbert por 7-6 (2), (2) 6-7 y 4-6.



En Wimbledon, torneo al que llegaron como flamantes defensores del título (no se disputó en 2020 por la pandemia), su rendimiento fue bajando y llegaron hasta cuartos de final, instancia en la que cayeron contra Rajeev Ram y Joe Salisbury por 6-3, 6-4 y 7-6 (2).



Puede seguir leyendo: (Jaime Echenique, la sonrisa colombiana que está a punto de jugar en la NBA)



Antes, en el Australian Open, cayeron de forma temprana, en segunda ronda, contra los kazajos Alexander Bublic y Andrei Golubev por doble 6-4.



Más recientemente, en US Open, quedaron fuera en primera ronda, tras perder contra los polacos Hubert Hurkacz y Szymon Walków por 6-3, (2) 6-7 y 6-3. Una actuación lejana a la que firmaron en 2019.



En torneos ATP, aparte de Barcelona y Dubái, llegaron a la semifinal de los torneos 250 de Doha y Eastbourne. En cuanto a Masters 1.000 llegaron a semifinal en Montecarlo y Cincinnati, mientras que en Toronto llegaron a cuartos de final.



En Roma, primer torneo ATP que ganaron los doblistas en 2018 y cuyo título repitieron en 2019, firmaron una actuación fugaz, quedando eliminados en primera ronda. Para los Olímpicos de Tokio, en los que eran una de las grandes cartas para obtener medalla, quedaron eliminados en cuartos de final: perdieron contra los neozelandeses Marcus Daniell y Michael Venus.

De la sanción al covid

Hay que seguir con la ilusión de que se pueden volver a alcanzar metas. Ellos no pueden dejar de soñar, siempre han sido soñadores y por eso están donde están FACEBOOK

TWITTER

En medio de la gran actuación del 2019 y el discreto rendimiento del 2021 hubo factores determinantes que sin duda alguna hicieron mella en la pareja.



Primero, la sanción que aplicó a principios del 2020 sobre Farah por dar positivo en una prueba de dopaje y que fue levantada en febrero de ese mismo año, motivo que obligó a Juan Sebastián Cabal a disputar el Australian Open de ese año con el español Jaume Munar, donde llegó a segunda ronda.



También puede leer: (Con Cavani y Suárez al frente, Uruguay está lista para recibir a Colombia)



“Fue un proceso en el que no solo le tocó invertir tiempo y desgaste mental, sino también dinero en abogados top a nivel internacional. Eso influye”, le dijo a EL TIEMPO Felipe Berón, entrenador colombiano de tenis.



Después de esta sanción llegó el covid, que terminó de golpear a la pareja y al mundo entero. Durante los primeros meses, la falta de actividad en deportistas de su edad (Cabal, 35 y Farah, 34) fue determinante en el bajón de su rendimiento, más aún teniendo en cuenta la disparidad de actividad durante el punto más alto de la pandemia entre Sudamérica y el resto del mundo. Esto permitió que el nivel de otras parejas se mantuviera, mientras que ellos estuvieron en pausa.



“Puede ser la pareja que más le afectó la pandemia en cuanto a la falta de ritmo. No es un secreto para nadie que durante la pandemia se siguió compitiendo en Europa y en Estados Unidos. En Sudamérica, especialmente en Colombia, estuvimos encerrados mucho tiempo. Ellos no tuvieron la oportunidad de entrenar varios meses y eso se notó cuando regresaron”, dijo Berón.



Juan Sebastián Cabal y Robert Farah son una pareja soñadora. Ya escribieron su nombre a punta de títulos en la historia del deporte colombiano y ahora es momento de buscar su mejor nivel para retomar la senda de buenos resultados a los que están acostumbrados. Esto, mientras queman los últimos años de alto nivel que les quedan en el tenis mundial. Entonces será el fin de una época para el deporte colombiano.



“La edad hace que naturalmente bajen las expectativas de tener títulos como se obtuvieron hace un par de años, pero hay que seguir con la misma ilusión de que se pueden volver a alcanzar metas, ellos no pueden dejar de soñar. Siempre han sido soñadores y por eso están donde están”, afirmó Pedraza.



Por su parte, Berón afirmó que es una transición y los doblistas tendrán un repunte. “Están en ese momento de recuperarse físicamente, de volver a coger ritmo de partido, de competencia. Se están reinventando para volver a estar arriba”, dijo.Hugo Santiago Caro

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @HugoCaroJ

Más noticias deportivas