¡Por otra gesta! Cabal y Farah jugarán por el título del US Open

La pareja de tenistas colombianos conformada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah derrotaron este jueves por 7-6(5), 7-6(8) a los británicos Jamie Murray y Neal Skupski para alcanzar de esta manera la final del US Open, que se disputará este viernes, a partir de las 11 a. m. Transmite ESPN.

De los recientes encuentros que habían disputado la pareja colombiana, este fue, posiblemente, el más cerrado de todos. Los primeros ‘games’ fueron de pura técnica entre ambas duplas. No fue una batalla de fuego contra fuego, sino de experiencia pura. Los cuatro tenistas parecían ingenieros y buscaban los ángulos más precisos para ubicar sus golpes. No se podían sacar diferencias.



Había dos tenistas que marcaban la diferencia. Farah, como lo ha hecho todo el US Open, estuvo muy seguro con su primera devolución y asertivo a la hora de buscar los errores de sus rivales. Mientras que Murray se mostraba muy seguro desde la malla, bloqueando todos los peloteos e incomodando el revés de Cabal.

En medio de tanta igualdad, era previsible que la primera manga terminara en el ‘tiebreak’ y así fue. Allí Farah, cuando iban 2-1 arriba, decidió dar un paso adelante, impulsar a Cabal a definir en la malla y con un revés cruzado sacar un miniquiebre, que les dio total confianza para cerrar la manga a su favor 7-6 (5).



El segundo set también fue bastante apretado. Farah seguía echándose al hombro el partido para los colombianos, mientras que desde el otro lado de la red la frialdad de los británicos se veía en cada una de las calculadas devoluciones.



En el quinto juego de este set, Cabal y Farah (Colsanitas) estuvieron muy cerca de quebrar, pero a la hora de definir no estuvieron finos. Murray y Skupski supieron escapar de ese peligro inminente.



Y un ‘game’ después fueron los colombianos los que estuvieron en serio riesgo de ser quebrados, en un momento ofensivo de los británicos que mandaron el juego al ‘deuce’, pero que al final resolvió Farah con un potente ‘ace’.



El 'tiebreak' fue mucho más apretado que el del primer set. Ambas parejas sacaban réditos con su saque y no encontraban las fisuras en los oponentes. Pero cuando se intercambiaban los puntos para partido, apareció Farah para con un globo cerrar el encuentro con un 7-6 (8).



En la final del US Open enfrentarán al argentino Horacio Zeballos y al español Marcel Granollers, quienes derrotaron en el primer turno por 7-6 (2), 7-6 (5) a los alemanes Kevin Krawietz y Andreas Mies.



