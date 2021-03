Cabal y Farah avanzaron en el ATP de Dubai

La pareja colombiana integrada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah avanzó a cuartos de final del ATP 500 de Dubai, tras superar a los locales Hamad Abbas y Omar Alawadhi, con parciales 6-1 y 6-0.

La verdad es que los colombianos no tuvieron ningún problema para avanzar de ronda y esperan quitarse de encima el mal momento, que no los ha dejado ganar un título desde el US Open del 2019.



Cabal y Farah se preparan con el fin de llegar a su máximo nivel a Roland Garros, el título al que le apuntan, según la cuerda del equipo Colsanitas, al que pertenecen.



La pareja colombiana llegó a ser la mejor del mundo, pero el problema del positivo en un control al dopaje de Farah, del cual salió airosos y no fue suspendido, y el contagio de Cabal con el Covid-19 ha dado al traste con su rendimiento.



