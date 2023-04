El tenista caleño Juan Sebastián Cabal, reconocido por protagonizar junto a su amigo y compañero Robert Farah la mejor dupla de la historia de Colombia, ha captado la atención de miles de internautas por cuenta de su reacción a un mensaje del Ministerio de Salud en Twitter.



Esto, en el marco de su debut en el Masters 1.000 de Montecarlo, torneo que empieza este domingo y en el que Cabal y Farah defienden los puntos obtenidos el año pasado tras haber llegado a la final del certamen.

Cabal se va contra el Ministerio de Salud

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah Foto: César Melgarejo - EL TIEMPO

Este fin de semana, en la cuenta oficial de la cartera que dirige la doctora Carolina Corcho, apareció una infografía titulada: "Bebidas energizantes: ¿cómo consumirlas responsablemente?".



En el gráfico se daba a entender que no se debía tomar bebidas energizantes de manera regular. "Máximo dos unidades por día", se leía en el texto del diseño.



Ante esa imagen, Cabal- poco activo en Twitter- decidió reaccionar.



"Vergonzoso que un ministerio de la salud promueva el consumo de estas bebidas!!!" (sic), apuntó citando la infografía que luego desapareció de la cuenta oficial del Ministerio.



El mensaje de Cabal, que se hizo viral, desató todo un debate sobre el sentido del mensaje. Mientras unos argumentan que el gráfico no promovía el consumo de bebidas energizantes, otros sostienen que la entidad no puede recomendar consumir así sean dos unidades.



Vergonzoso que un ministerio de la salud promueva el consumo de estas bebidas!!! 🤮🤮🤮 https://t.co/ARXudHpzIZ — Juan Sebastian Cabal (@juanscabal) April 8, 2023

Infografía bebidas energizantes- Ministerio de Salud. Foto: @Minsaludcol

Los médicos han alertado desde hace años de los riesgos de las bebidas estimulantes por sus dosis de azúcar y cafeína.



Asimismo, se sugiere no abusar de su consumo y no combinarlas con bebidas alcohólicas.

