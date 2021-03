Del Potro se sometió a una nueva cirugía 

El tenista argentino Juan Martín Del Potro se sometió en Estados Unidos a una nueva intervención en la rodilla derecha, con la mira puesta en participar en los próximos Juegos olímpicos de Tokio dentro de cuatro meses.

El tenista publicó una foto en sus redes sociales luego de la cirugía, con la frase: "La definitiva".



Del Potro reportó el lunes que se encontraba en Chicago para la cirugía. "Hace muchos meses que vengo hablando con el doctor Jorge Chahla, y una de las noticias es que mañana (martes) me voy a someter a otra cirugía de rodilla", anunció Del Potro.



Exnúmero tres del ranking de la ATP, 'Delpo' afirmó que ha "probado muchos tratamientos conservadores y alternativos. No tuve buenos resultados, y con él (Chahla) creemos que la mejor opción es la cirugía, porque él sabe

del deseo que tengo de volver a jugar al tenis y de estar en los Juegos Olímpicos. Entones, decidimos hacer esto lo antes posible".



Los Juegos Olímpicos son una motivación para el tenista que conquistó la medalla de bronce en Londres-2012 y la de plata en Rio de Janeiro-2016.



"No vienen siendo semanas fáciles. Desde que murió mi papá (el 11 de enero pasado) todo me cuesta muchísimo, pero también un día me levanté y llamé al médico y le dije: vamos a intentarlo", cuenta en el video.

LA DEFINITIVA 🙏💪 pic.twitter.com/vRBURZ5ntj — Juan M. del Potro (@delpotrojuan) March 23, 2021

El tenista afrontó así su cuarta intervención en la rodilla, la última había sido en agosto de 2020. Si se incluye las que tuvo en las muñecas, sumará ocho operaciones.



Del Potro, de 32 años, no juega desde el 19 de junio de 2019. Su último partido fue en la primera rueda del ATP de Queen's, en Londres, cuando un resbalón frente al canadiense Denis Shapovalov acentuó los problemas que arrastraba en la rodilla y debió retirarse del torneo y fue operado pocos días después.



El tandilense sufrió una lesión en la rodilla en octubre de 2018, durante el Masters de Shanghai, al caerse e impactar la rodilla contra el piso.





