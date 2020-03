‘Para enfrentar a Galán estoy 10 puntos’: Londero

Juan Ignacio Londero nació en Córdoba, pero parece que hubiera jugado en la altura de Bogotá durante toda su vida. Contra Santiago Giraldo demostró que es un tenista capaz de adaptarse a la altura y demostrar esa consistencia. Su drive fue muy fuerte.

Este sábado enfrentará a Daniel Galán en el partido entre las primeras raquetas de cada país entre Colombia y Argentina. Quiere salir a la cancha y darle un nuevo punto a su país y quedarse con el cupo al Grupo Mundial de la Copa Davis.

Partido contra Galán. Es un gran jugador. Tuve la oportunidad de jugar con él dos o tres veces en altura la. Es un tenista que sé que se adapta bien a esta bola. Vi el partido que jugó contra Leonardo Mayer entrecortado. Este sábado hablaremos del partido y su estrategia. Solo sé que será un partido muy difícil.





Mentalidad. Me encantaría estar con la actitud que estuve contra Giraldo. Valoro mucho esta actitud y espero que esto me sirva para mi carrera y para el partido de este sábado.



Físico. La verdad que estoy muy bien, no me siento para nada cansado. Jugué con mucha intensidad. Hace dos semanas me vengo preparando bien físicamente. A lo mejor más tarde me va llegar el cansancio. Estoy diez puntos para enfrentar a Galán.



