Wimbledon: por falta de visa, colombiano no pudo jugar el torneo

El colombiano Johan Rodríguez no pudo disputar el torneo juvenil de Wimbledon, debido a que Inglaterra no le entregó a tiempo el visado.

“En mi estadía en Francia envíe diferentes correos electrónicos a la embajada británica, algunos me respondieron, otros no; pero jamás me dieron ninguna respuesta, ni positiva ni negativa”, dijo Rodríguez.



Y agregó: “Fue algo desalentador, me siento decepcionado por lo ocurrido, ojalá en futuras competencias no se vuelva a presentar una situación como esta”.



Rodríguez tenía todas las intenciones de ir a Londres, pero debido a este problema tuvo que cambiar sus planes.



