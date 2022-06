El tema de la depresión se generaliza en el todo el mundo, pero en el deporte tiene un gran impacto, pues han sido muchos los atletas que se han refirido a él, pues han sufrido.

Una de las exestrellas del tenis, Jelena Dokic, advirtió que intentó suicidarse debido a la depresión que sufrió cuando rompió con su novio.



Plena tristeza



“Casi salto de un piso 26 y pongo fin a mis días. No olvidaré nunca ese día, todo era turbio, negro, sin sonido, sin luz. Nada tenía sentido”, dijo en sus redes sociales.



Y agregó: "Conseguí salir de esa situación. No sé cómo, pero lo conseguí".



Dokic llegó a ser cuarrta en el escalafón mundial, pero ha vivido momentos complicados en su vida.



“Los seis últimos meses han sido duros, con lágrimas constantemente”, contó, quien después de su retiro del deporte fue comentarista de tenis.



“Escribir estas líneas no es fácil (...) pero lo hago, ya que sé que no soy la única en lucha. Sean conscientes de que no están solos. Voy a volver con más fuerza que nunca", escribió.



El mensaje está acompañado por una fotografía en la que se ve a la exfigura del tenis con lágrimas y triste.

Deportes