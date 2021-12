Jairo Velasco revive el primer triunfo de Colombia sobre EE. UU., en Davis

El equipo colombiano de Copa Davis logró el fin de semana pasado un hito histórico: venció a EE. UU. en el Grupo E por 2-1 con victorias de Daniel Galán (111 del mundo) sobre John Isner, de 36 años y número 24 del mundo, por 6-3, 3-6 y 7-6(5), y Juan Sebastián Cabal y Robert Farah sobre Reilly Opelka y Jack Sock por retiro de la pareja de Estados Unidos. Históricamente, fue la primera victoria de Colombia en sencillos en los grupos de la Davis, pero también fue la primera vez que el equipo nacional ganaba una serie en el formato de finales del torneo.



(Le puede interesar: Prensa inglesa elogia a Luis Díaz: ‘El Cristiano Ronaldo colombiano’)

Sin embargo, esta victoria ya tuvo un muy sonoro antecedente: Colombia ya había vencido a Estados Unidos en enero de 1974, por 4-1, una serie a cinco partidos disputada en Bogotá, en el Club Los Lagartos. A pesar de contar entonces con jugadores de la talla de Stan Smith, Tom Gorman, Marty Riessen, Bob Lutz, Brian Gottfried, Jimmy Connors y Arthur Ashe, Estados Unidos llegó a Bogotá con un equipo alterno, con jugadores de alto puesto en el ranquin, pero no los mejores con los que contaban. “Les dio pereza venir a Bogotá para eliminarse ante un rival tan insignificante”, reseñó EL TIEMPO en 1993. Vinieron Harold Solomon, Erik van Dillen, Charles Passarell y Eddie Dibbs.



El equipo colombiano tenía en sus filas concentrados desde diciembre del año anterior a Jairo Velasco, Iván Molina (los vencedores en sencillos), Álvaro Betancurt y Orlando Agudelo. El capitán era Darío Behar y como entrenador figuró Aníbal Leal.

La primera ronda, el 11 de enero, terminó 1-0 a favor de Colombia luego que Velasco le ganó a Solomon 6-1, 3-6, 4-6, 6-3, 7-5, un partido en el que el colombiano terminó acalambrado. Molina se impuso a Van Dillen 6-4, 7-5, 6-3. Este partido no se pudo terminar el viernes 11, al no existir las condiciones de luz natural exigidas en estos casos, y debió ser trasladado al día siguiente, antes de jugarse los dobles, en los que Estados Unidos tuvo un respiro: la pareja Van Dillen-Passarell venció a Velasco-Molina 6-3, 13-11, 6-4. La definición del duelo se produjo en la tercera y última fecha, el domingo 13. Velasco se deshizo de Van Dillen 6-0, 7-5, 4-6, 6-3, y Molina de Solomon 6-2, 6-1, 6-0. Fue un delirio. David le había ganado a Goliat, como tituló EL TIEMPO el lunes siguiente (ver foto).



(Lea además: El castigo a James Rodríguez por manotear al árbitro en Catar)

Facebook Twitter Linkedin

Titular de la noticia de la victoria contra Estados Unidos. Foto: Archivo EL TIEMPO

Velasco, la figura de esa eliminatoria y hoy activo en el tenis sénior a sus 74 años, le contó a EL TIEMPO cómo recuerda esa eliminatoria, una gesta que tardó 47 años en repetirse.

Mano a mano con Velasco

¿Estados Unidos menospreció a Colombia para esa eliminatoria?

No lo veo así. Ellos en ese momento trajeron a los que mejor juegan sobre superficie de arcilla, en la tierra; en ese momento tenían muchos jugadores arriba en el ranquin, Harold Solomon, Erik van Dillen, dos de los mejores jugadores americanos en esa superficie de tierra.



¿Entonces, en qué fallaron?

El único error que ellos cometieron, en lo que fallaron, fue en escoger el equipo. Pusieron a Harold Solomon y a Van Dillen, pero escogieron mal. Este último, en los entrenamientos en Bogotá, con altura, era un jugador que sacaba y subía. Entonces los americanos, Solomon, se estaban prestando en el fondo de la pista y les daba tiempo de volver y ganar tirando voleas, les estaba ganando fácil a todos (Van Dillen) en entrenamientos. Ellos confiaron mucho en él, pero nosotros estábamos acostumbrados a la altura y el saque se lo devolvimos en la cancha, no alcanzaba a llegar a dar la volea, ahí le gané. Esa fue su equivocación. Si hubieran puesto a Solomon y Dibbs, no aguantaba yo dos partidos iguales. En el primero, con Solomon, me acalambré, jugaba desde el fondo de la pista, ambos lo hacíamos. Pasaban muchas bolas, fue larguísimo, más de cuatro horas. No lo hubiera aguantado. El primer día ganamos 2-0. El mío con Solomon, Iván (Molina) le ganó a Van Dillen, luego perdimos en dobles y en el tercer día jugué con Van Dillen y gané. 3-1, la eliminatoria, y jugaron Solomon e Iván un partido que ya no influía en el resultado.



(Lea también: Reinaldo Rueda busca soluciones para la falta de gol en la Selección)



¿Cómo se recuperó tan pronto de los calambres?

Estuvimos concentrados para esa eliminatoria desde Navidad. Año Nuevo también lo pasamos en el hotel. Físicamente estábamos todos muy bien. Después de ese primer día me recuperé a punta de masajes y tomando mucha sal, me fui recuperando. En dobles me fui soltando a pesar de que perdimos. Con Van Dillen fue un partido duro, no daba ritmo. Su juego era de saque y volea, los puntos no eran como con Solomon, físicamente no fue un desgaste.

Una eliminación, perder con Colombia, para ellos fue una humillación. Cuando terminó el último partido, me levantaron en hombros. FACEBOOK

TWITTER

EL TIEMPO reseñó esa victoria con usted saliendo en hombros y los estadounidenses furiosos...

Una eliminación, perder con Colombia, para ellos fue una humillación. Cuando terminó el último partido, me levantaron en hombros. El partido que gané a Solomon lo aguanté por el público, estaba dando ánimos, yo lloraba del dolor y todo, pero terminé por ellos. Había gente trepada en los árboles, fue una eliminatoria que a mí me marcó mucho. Al perder, Van Dillen enrolló su camiseta, sus tenis y los tiró junto con la raqueta al lago del club. Estaba muy decepcionado con esa derrota, lo recuerdo perfectamente.

Facebook Twitter Linkedin

Primera página de EL TIEMPO el 14 de enero de 1974. Foto: Archivo EL TIEMPO

Se repite la gesta en la Davis

El domingo se repitió la gesta, pasaron 47 años. ¿Vio la serie?

Me hicieron vibrar con esos partidos. Tuvieron un poco de mala suerte. Galán y Mejía jugaron increíble, tuvieron un poco más de suerte y pudieron ganar. Tenemos la mejor pareja de dobles del mundo, para mí. Contaba con ese punto en todas las eliminatorias, para mí en ambas series salíamos ganando 1-0 con los dobles que tenemos. Necesitábamos ese punto de sencillos y así pasó. En el sorteo tuvimos mala suerte, Italia y Rusia pueden ser los campeones y son las más fuertes. Tenemos un gran equipo y todos los que fueron a Turín tienen un gran nivel. A Alejandro Falla le deseo lo mejor, con esos talentos jóvenes puede haber un futuro asegurado, en hombres y mujeres. Los que están y los que vienen.



(Lea también: Falcao sigue por fuera de la convocatoria del Rayo Vallecano: las razones)



El punto que ustedes perdieron fue en dobles, este año pasó todo lo contrario. ¿Existe una dependencia de Cabal y Farah?

En nuestra época eran cinco partidos, podíamos ganar dos individuales y un dobles, tres individuales y perder un dobles. Ahora hay que ganar dos como sea. Teniendo una pareja del nivel de ellos, hay mucha confianza en lo que se pueda lograr. Son los mejores, hemos tenido mala suerte en individual, pero cada vez van a ir mejorando, necesitan seguir progresando, apoyo, patrocinadores, poder ir a jugar su tenis. Olvidar hoteles y demás, es lo que cuesta más. Si pueden hacerlo, se cogerá nivel y eso será una mejora. Tienen que seguir trabajando, van a seguir mejorando y tendrán triunfos a futuro.



¿Cuál fue el miembro del equipo que más lo impresionó?

Mejía y Galán tienen juegos muy diferentes. Hay que confiar en ambos, también en los que vienen. Johan Rodríguez, Alejandro Arcila, este tiene solo 14 años, hay que apoyarlos. Yo me quedo con los dos que estuvieron en Turín, uno nunca sabe. Son muy buenos. Hoy en día, el nivel ha subido, en general. Todo ha cambiado por el tema de las raquetas, las bolas, el físico. Ya no hay que mirar tanto el ranquin, ya se le puede ganar a los que están arriba, se ha igualado. Habrán tres que marquen la diferencia, son mejores mentalmente; de resto, una buena preparación hace que se le puedan ganar a todos.



¿Colombia está siendo bien preparada?

Por resultados, tanto en jóvenes como en Copa Davis, todo es formar una piña entre todos. Profesionales y entrenadores, todos van a una misma. Sin egoísmos, todos son muy buenos. Entre todos deben buscar el mismo objetivo: sacarle provecho a la juventud y llegar arriba. En mi época había envidia: yo soy mejor, este sistema es más efectivo; esa es la diferencia. Hoy todos se ayudan, hay camaradería y todos salen beneficiados. Si salen buenos jugadores, es mucho mejor para todos.



HUGO SANTIAGO CARO JIMÉNEZ

Redactor de EL TIEMPO

@HugoCaroj

Más noticias de deportes

-Video: Juan Carlos Osorio reaccionó furioso tras accidente de tránsito



-Villa y Cardona viven nuevo escándalo en Boca Juniors



-Suspenden los torneos WTA en China por el caso Shuai Peng