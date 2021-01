Johan Rodríguez: top-100 y raqueta en el escalafón mundial junior

La Federación Internacional de Tenis –ITF por sus siglas en inglés- actualizó el ranking

mundial para deportistas menores de 18 años, situación que le permitió a Johan

Rodríguez convertirse en la raqueta N° 1 de Colombia en este escalafón, luego de

ascender 136 posiciones para ubicarse en la 98ª casilla.

Este ranking le significará al deportista de 17 años asegurar la fase previa de los Grand

Slam de su categoría (Roland Garros, Wimbledon y US Open), recordando que la

versión juvenil del Abierto de Australia no se celebrará este año. “Estoy muy feliz, un

par de años atrás no tenía puntos ITF que me permitieran aparecer en este escalafón,

soñaba con estar en el Top-100, y hoy ese deseo se hizo realidad, es fruto del trabajo

realizado, pero mis aspiraciones no paran acá, pues mi meta es seguir escalando y por

qué no, situarme Top-20 o Top-10”, expresó.



El melgarense figura como la sexta raqueta suramericana en el Top-100, siendo

superado por los brasileños Pedro Boscardin (18°) y Joao Victor Couto (42°)

respectivamente, el paraguayo Adolfo Vallejo (30°), el ecuatoriano Álvaro Guillén (70°)

y el argentino Ezequiel Monferrer (73°). Rodríguez dará inicio a su calendario

competitivo en 2021 en el Grado A de Barranquilla, a jugarse en la última semana de

enero.



“Me siento emocionado por el presente, pero también un poco nervioso, porque se

viene una serie de torneos que será definitiva en mis aspiraciones de subir y soñar con

el ingreso a los cuadros principales de los Grand Slam”, complementó el deportista del

registro de la Liga de Tenis del Tolima.



Un total de cinco colombianos aparecen entre los 500 primeros de esta clasificación,

a Rodríguez se le suman los santandereanos William Ribero (187°) y Nicolás Niño

(322°), el antioqueño Marcelo Mariño (408°) y el bogotano Enrique Peña (481°). Este

melgarense cuenta con el patrocinio de Civideportes – Construcciones Deportivas,

Yonex Colombia, el cantante Ricardo Morales, la Fundación Match Tenis, además es

apoyado por la Federación Colombiana de Tenis.



Con información de oficina de prensa*