Definido el calendario de Colombia en la Copa Davis

Del 25 de noviembre al 5 de diciembre en Madrid, Turín e Innsbruck la edición 2021 de la Copa Davis.

​

Colombia jugará en territorio italiano sus partidos en el Grupo E, contra Italia (el local) y Estados Unidos.

​

Horario de los partidos

Sábado 27 de noviembre

Italia vs. Colombia

Después de las 10:00 a.m.



Domingo 28 de noviembre

Colombia vs. Estados Unidos

Después de las 10:00 a.m.



Si Colombia finaliza primero del grupo, jugará en cuartos el lunes 29 de noviembre ante el primero del Grupo D (Australia, Hungría y Croacia). En caso de ser uno de los mejores segundos, Colombia jugará el miércoles 1 de diciembre o el jueves 2 de diciembre (ante el primero del Grupo A o el primero del Grupo B) en el Madrid Arena.



