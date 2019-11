Ni Nadal, ni Federer, ni Djokovic: nuevo campeón en Torneo de Maestros

El griego Stefanos Tsitsipas (N.6), que sorprendió al seis veces ganador del Masters Roger Federer (6-3 y 6-4), y el austriaco Dominic Thiem (N.5), que batió al vigente campeón Alexander Zverev (7-5 y 6-3), jugarán el domingo la final de una competición que añadirá a su palmarés un nuevo campeón.

Grecia o Austria tendrán su primer ganador del Torneo de Maestros. En la primera semifinal Tsitsipas fue capaz de superar la dura remontada que sufrió contra Rafael Nadal el viernes, cuando ganó el primer set y perdió el partido en casi tres horas.



Y aunque tuvo un día menos de descanso que Federer, demostró que la energía y la inspiración estaban de su lado. Esto opinó Tsitsipas:

Estoy muy orgulloso de mí, fue una gran actuación. Me divertí en la pista y en partidos así descubres cómo te puedes reponer de las dificultades

Diez veces finalista del Masters, Federer se topó con la mejor versión de un jugador 17 años más joven que él (38 frente a 21), la mayor diferencia de la historia en un partido del Masters.



El griego comenzó mejor, rompiendo el saque de la leyenda en el segundo juego. Federer, autor de una exhibición que eliminó a Novak Djokovic en su último partido de la fase de grupos el jueves, solo acertó con el 56% de sus primeras bolas y logró tres saques directos (frente al 72% y los 12 directos que logró frente al serbio).



"Sin duda tuve mi oportunidad. No sé por qué las cosas salieron como han salido... Miraba al otro lado de la red y decía, 'está jugando realmente bien'. Golpeaba la bola muy pronto. Sabía que lo hacía así, pero debo reconocer que me ha empujado a no jugar al nivel que esperaba", señaló Federer.



Perdiendo su saque a la primera en los dos sets, siempre le tocó correr por detrás de Tsitsipas en el marcador. Tampoco estuvo acertado en las roturas, consiguiendo solo 1 de 12 posibles, mientras que el griego logró 3 de 4.



Vencedor del 'Next Gen', el 'Masters' de la ATP para menores de 21 años hace un año en Milán, Tsitsipas está a un paso de lograr también el trofeo con los 'mayores'. Su último obstáculo será Thiem, de 26 años, protagonista de una semana increíble en Londres, con victorias ante Federer y Djokovic.

La frustración de Zverev

"Es un gran sueño hecho realidad, es uno de los mejores y más prestigiosos torneos del año y tengo la suerte de jugar la final", dijo el austríaco.



El lanzamiento de la raqueta con rabia por parte de Zverev tras la pérdida del primer set fue una muestra clara de la frustración del vigente campeón. Perder cuando tienes un acierto del 84% en el primer saque es duro de aceptar, sobre todo cuando no has concedido ninguna bola de break hasta el último juego con tu servicio en la primera manga.



Desgraciadamente para él, sus tres dobles faltas, una en la bola decisiva del primer set, y sobre todo sus 19 errores no forzados, frente a 12 solo de su rival, hicieron que el alemán perdiera esa manga inaugural.



Descentrado ya en el segundo set, Zverev jugó a ratos, frente a un Thiem que seguía con su regularidad hasta lograr romper el servicio del germano en un sexto juego muy disputado de esa manga final.



El defensor del título dejó escapar dos ocasiones de hacer break y recuperarse en el juego siguiente, con lo que Thiem ofreció a Austria su primera final del Masters. Le espera el prodigio griego.



