‘Somos la pareja a batir’: mensaje de Cabal y Farah en Londres

El destacado año que han vivido la pareja de tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah quieren cerrarlo con broche de oro con el título del Torneo de Maestros, en el que debutarán este lunes contra los franceses Pierre-Hugues Herbert y Nicolás Mahut.

A esta cita llegan como los número uno del mundo, con las codiciadas coronas de Wimbledon y el US Open y, además, el título del ATP de Eatsbourne, Masters 1.000 de Roma y el ATP 500 de Barcelona. No son ajenos a la responsabilidad y saben que son favoritos.



“Antes de ganar un título de grand slam ya habíamos demostrado que peleábamos con todas las parejas. El año pasado perdimos en las semifinales del Torneo de Maestros y en el 2019 hemos hecho cosas fenomenales. Lo que cambia es que ahora es que sabemos que somos la pareja a batir”, reconoció Cabal en una entrevista concedida a la ATP.



Además, Cabal se mostró seguro que no por estar ahora en la cima de la modalidad de dobles, antes no eran unos rivales temidos.



“Creo que el respeto ya lo teníamos antes. Antes de ganar grandes títulos este año sabíamos que teníamos el nivel, éramos conscientes de ser una pareja peligrosa”, añadió el jugador caleño, totalmente motivado por conseguir una gran figuración en el Torneo de Maestros.



Por su parte, Farah reconoció que a medida que se van ganando diferentes torneos y alcanzando los objetivos, los retos se van modificando, pero siempre con la idea de ir partido a partido.



“Los desafíos siempre están cambiando. Tratamos de perseguir y conquistar esos desafíos juntos. Creo que eso mantiene nuestro juego fresco. Cuando ganas un grand slam, ganamos otro, ganas un segundo, así que vamos por tres y así sucesivamente. Entonces no hay límite. Siempre hay otro desafío y motivación”, comentó Farah.



Eso sí, pese a tener puesto el traje de favoritos, Cabal solo piensa en el partido de hoy. “Es mucha presión esta semana. Pensar en el futuro no es bueno en nuestro deporte. No se puede pensar en la final sin ganar la primera ronda. Estamos enfocados en Herbert y Mahut.



Cabal y Farah van por otra faena en Londres y así graduarse de maestros. Sin duda, son favoritos.



DEPORTES