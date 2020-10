Estas fueron las razones de Santiago Giraldo para retirarse del tenis

El tenista colombiano Santiago Giraldo anunció este martes el retiro profesional, luego de jugar desde los 15 años de manera profesional. El pereirano aseguró que es el momento de cerrar la puerta y buscar un cambio.

¿Cuál ha sido el momento de felicidad y tristeza?

Momentos hubo muchos y de dicha de resultados muchos más. La primera vez que la gané a un exnúmero 1 del mundo, como cuando lo hice con David Ferrero en el Masters de Roma. También cuando le gané a Andy Murray, en el mejor nivel de mi carrera. Finalmente, esas clasificaciones a las finales de la Copa Davis, después de tanta lucha, ganarle a un montón de equipos, Chile, Brasil y luego ganarle a Suecia y a Argentina. Son los tres momentos que se vienen a la cabeza.



¿Cómo quiere ser recordado?

Sobre todo como el mejor ejemplo que pude ser. No soy perfecto, me equivoqué. Pero también soy una persona que tuvo mucho esfuerzos, metas, sueñas. En el país había poco tenis cuando empezamos, ese coraje, esa valentía que supera cualquier cosa. Ojalá eso se pueda replicar. Hay mucho por hacer en el tenis y la vida, seguiré con esa persistencia. No es un legado, uno va haciendo cosas y las personas verán qué siguen.



¿Cómo vivió esta decisión?

Me siento afortunado. Fue una carrera muy larga, me hice profesional con 15 años. Jugué 35 grand slams, sobre todo 8 0 9 años. Hubo un momento que fue importante, que fue ese en el 2016 que me tomé el primer stop, fue una transición, me tomé un sabático, que no era normal. Volví volver a ser uno y dos de Colombia, siempre que volví estuve competitivo, me voy siendo el dos de Colombia. Esa transición me deja muy tranquilo, todo fue meditado, reflexivo, en calma y agradecido.



¿Cuáles son sus proyecciones?

Hay que tener cuidado con lo que se sueña. Estoy tranquilo, la coyuntura fue idónea para saber qué hacer. La recepción de las personas, el cariño, la confianza, que han estado es importante. Es una puerta que había que cerrar. Todos me han invitado con la casa abierta a hacer proyectos. En el Ministerio de Deportes me han invitado a estar en los Juegos Nacionales, también a hacer parte del Comité Ejecutivo de la Fedecoltenis o llegar al equipo de la Copa Davis en mucho tiempo. La verdad quiero bajarle un poco al trajín a esta vida persistente. Proyectos personales ha, hay muchas cosas por hacer en el deporte. Voy a estar tranquilo así que ya veré.



¿Por qué retirarse con la Copa Davis del otro año?

Fue el dilema más grande. Afortunadamente lo vivimos, clasificamos, estuvimos en Madrid. Fuimos el único equipo suramericano en repetir. Estábamos preparados para jugar este año, pero sucedió lo de esta pandemia. Se me hizo muy largo, eran 15 meses de estar entrenando y ser competente, sentí que era demasiado y creí que no era lo mejor. Los acompañaré de muchas maneras y formas al equipo. Era la hora de dar la oportunidad a los jóvenes, es momento de que otras personas hagan esas experiencias y que en Colombia conozcan a otros jugadores.



¿Cree que estuvo bien retirarse en la Davis contra Chile?

Lo bueno es que a mí se me olvidan las cosas, que no hay que recordar. Lo hice con mis razones. Es una parte de lo que soy, de mis decisiones. A mí me sacó el coraje, la siguiente semana me gané un torneo. Después de eso le ganamos a Chile, clasificamos a las finales. No somos perfectos, pero gracias a esas equivocaciones es que crecemos.



¿Cómo ve el tenis colombiano?

El presente construye el futuro. Tenemos dos grandes doblistas, que seguirán ganando en el tenis mundial. Vemos un jugador con unas condiciones técnicas importantísimas como lo es Daniel Galán. Vemos dos chicas que juegan muy bien como Emiliana Arango y María Camila Osorio. Veo extenistas cada vez más involucrados, mejor gestión de la Federación. Soy optimista, hay que trabajar, pero hay un buen presente.



¿Qué le faltó?

Me quedo con la lección y el aprendizaje. Tengo mucha tranquilidad. Obviamente siempre hay faltantes, sería mentira decir que no. Jugué contra todos los mejores del mundo, vencí algunos top, menos el big three, me faltó jugar en el estadio principal de Roland Garros y me faltó ganar un torneo ATP.



