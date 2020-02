Nadal, alertado: habla de una 'sicosis' por el coronavirus

El español Rafael Nadal, segundo del escalafón mundial, afirmó que "ojalá que se encuentre el remedio" que frene la epidemia del coronavirus, pero no solo porque pueda afectar a los Juegos Olímpicos de Tokio, sino "por la humanidad".

"Ojalá se controle, que se encuentre el remedio y se pare esta incertidumbre, esta sicosis, este miedo. Es lo más importante, no solo por los Juegos Olímpicos, sino por la humanidad", aseveró al ser preguntado sobre la situación que se ha creado entorno a Tokio 2020 por el coronavirus.



Nadal, que esta madrugada se clasificó a los cuartos de final del Abierto Mexicano, afirmó que la competición olímpica de tenis es el torneo "más difícil de ganar", porque hay pocas oportunidades de hacerlo y que aconseja a quienes lo jueguen que lo disfruten al máximo, porque es una experiencia para el resto de la vida.



El tenista español también se refirió, en la rueda de prensa posterior a su victoria sobre el serbio Miomir Kecmanovic (6-2, 7-5), a la retirada de la rusa Maria Sharapova y dijo que "es un día triste para el tenis", porque se va "un referente del tenis femenino".



La tenista rusa anunció su retirada por medio de un artículo en las revistas Vogue y Vanity Fair titulado "Tenis, te digo adiós".



"Al dar mi vida al tenis, el tenis me dio una vida. La echaré de menos todos los días", afirmaba en el mismo. Nadal expresó su respeto a la carrera de la ganadora de cinco Grand Slams.



"Es un día triste para el tenis, se va un referente del tenis femenino, pero todos acabamos algún día. Ella ha sido un ejemplo de pasión por el deporte", dijo el número 2 del mundo. El campeón español aseguró sentirse complacido porque experimentó una mejoría en su juego y afrontará en mejores condiciones los cuartos de final del Abierto Mexicano de tenis.



"He mejorado comparado con ayer (miércoles), estoy contento por la manera como jugué", señaló Rafa Nadal en una rueda de prensa, luego de derrotar por 6-2, 7-5 al joven serbio Miomir Kecmanovic. Nadal celebró el triunfo porque, a pesar de comenzar con un bajo rendimiento en el saque, Kecmanovic mostró un nivel alto de tenis en el resto del encuentro y fue difícil superarlo.



"Desaproveché cerrar con el 5-3 para partido, pero por lo demás mejoré", insistió.



El tenista balear jugará este jueves contra el coreano Soonwo Kwon en los cuartos de finales del Abierto de Acapulco y si gana disputará las semifinales contra el mejor entre el suizo Stan Wawrinka y el búlgaro Grigor Dimitros.



EFE