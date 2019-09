‘María Camila tiene con qué destacarse en la WTA’: Zuluaga

Si hay una voz autorizada para hacer un análisis y radiografía de la joven promesa del tenis colombiano María Camila Osorio es la extenista cucuteña Fabiola Zuluaga, quien la conoce a la perfección y le ha dado consejos para poder destacarse en el circuito juvenil. La exnúmero 16 del mundo vaticinó un futuro prometedor para la reciente campeona del US Open júnior.



Zuluaga, semifinalista del Abierto de Australia del 2004, manifestó a EL TIEMPO que no es una casualidad el título de María Camila, y cree que en su vida como profesional vivirá momentos difíciles, pero su coraje la hará convertirse en protagonista.

¿La sorprendió el título de US Open de María Camila?

No fue sorpresa. Tiene el tenis y actitud para enfrentar este tipo de partidos, antes me sorprende que no hubiera ganado el Roland Garros, porque es una superficie en donde se aprendió a jugar, se desliza bien, está adaptada al polvo de ladrillo. Fue una manera de terminar con broche en el circuito juvenil.



¿Qué le llamó la atención cuando la vio jugar?

He tenido la oportunidad de jugar con ella dos veces, pero desde el primer día me sorprendió la velocidad con la que va a la pelota, eso me gustó mucho, puede marcar diferencias. Y lo otro es el temperamento que tiene, es superaguerrida, nunca se da por vencida, sigue prendida pese a que el partido esté difícil. Es una luchadora, y eso es algo que le puede servir.



¿En qué ha mejorado y en qué le falta mejorar?

Lo que me parece que más ha mejorado es el físico. Se le ve la fortaleza en sus músculos, se le ven marcadas las piernas, está bien armada físicamente. Le falta moverse un poquito más en la pista para buscar la pelota. Además, le ayudaría un poquito mejorar el saque para que aproveche la potencia que tiene.



A veces le cuesta cerrar los partidos y comete errores, ¿cómo mejorar en ese aspecto?

Todo eso se gana es a punta de experiencia, de ganar y perder partidos. Ahora como profesional, muchos los va a perder por esa desconfianza. Uno es un ser humano y le tiembla la raqueta. A medida que vaya superando esos obstáculos, va a ir cogiendo cancha. Eso es de coger experiencia. Es fácil que un psicólogo le diga lo que tiene que hacer, pero es más difícil estar en la presión de un partido que estar en un sofá.



¿Será muy difícil ese paso a lo profesional?

El cambio es brusco, sobre todo porque ella se demoró bastante en dar ese salto. Son muchas cosas, el ambiente es totalmente diferente. En júnior todos son amigos. Uno se la pasa con compañeros en combo y se pasa sabroso. Ya en la WTA aparecen las envidias. Cuando uno está en el escalafón de 300 todos le hablan, pero si uno está de 150 ya no te invitan a nada y no quieren entrenar contigo. El nivel de tenis es mucho más alto, la mayoría son experimentadas, que saben sobrepasar muchas situaciones que María Camila necesita aprender. Estoy segura de que su temperamento le va a ayudar.



¿Cómo hacer para no caer en la inestabilidad común en el tenis femenino?

El tenis femenino es tan irregular como las mismas mujeres. Es que levantarse todos los días con la misma actitud no es fácil. Aunque quisiera hacer las cosas bien, siempre pasa algo. La manera como están jugando hoy en día, de pegarle de fondo lo que más duro puedan, eso hace irregular el tenis femenino. Hay que sacarla de esa zona de confort.



¿Qué tipo de grupo de trabajo necesitará ahora?

Necesita un buen acompañamiento para que siga con esta racha con la que viene. Debe escoger muy bien los torneos y creería que debería tener a su lado una persona como Alejandro Falla, que tenga experiencia. Tener a alguien con experiencia ayuda en esos momentos en los que existe ansiedad.



¿Qué tan lejos puede llegar María Camila?

Todos esperamos que sea lo más arriba posible. Tiene con qué destacarse en la WTA, pero en el tenis uno no sabe qué puede pasar, es como un tiro al aire. Hay miles de cosas que pueden atravesarse. La misma desconfianza, que la lleven mal y la puedan desviar. Para mí es claro que con el tenis que tiene puede llegar muy lejos. Ella puede meterse en un buen escalafón, pero ahí lo más importante será mantenerse.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4