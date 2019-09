'Hay que tomarlo con mucha calma y tranquilidad': Cabal

Juan Sebastián Cabal no pudo ocultar su felicidad por haber ganado un nuevo título de Grand Slam y dedicó este trabajo a toda su familia y espera que toda Colombia esté celebrando con ellos.

El título. Estoy sin palabras, estamos muy contentos, es un sueño hecho realidad, algo impresiónate. Hay que tomarlo con mucha calma y tranquilidad. Esperemos que Colombia lo esté disfrutando.

La familia. Son todo. Por ellos estamos aquí, por los sacrificios, no es un secreto, esto es un trabajo de muchos años atrás. Somos una cultura muy familiar y la verdad que se lo dedicamos a ellos. Cabal



Festejo en Colombia. No me lo puedo imaginar, pero sí sé que ha sido una locura esto es para ustedes, esperemos que sean muchas alegrías más y esta no sea la última.



