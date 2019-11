¡Se notó su inactividad! Giraldo perdió y Bélgica se fue arriba

Santiago Giraldo mostró su nivel más flojo en el debut de las finales de la Copa Davis y terminó cayendo en una paliza del belga Steve Darcis por 6-3, 6-2 en el primer juego de esta serie.

Fue un partido de inicio parejo. Los tres primeros games ambos tuvieron la oportunidad de mantener su saque e ir analizando cuál sería la estrategia que ambos iban a utilizar. Sin embargo, se fue viendo cómo Darcis iba poniendo las condiciones para jugar a su ritmo.



Y muy rápido la inactividad de tres meses de Giraldo le costó al pereirano. Cuando sacaba 2-1 abajo, su revés mostró falta de movimiento y se quedó en la red. Además, cometió una doble falta que terminó costando el quiebre a favor del jugador belga.



Con la ventaja a su favor, Darcis comenzó a mover de un lado al otro a Giraldo. No tenía la necesidad de buscar tiros ganadores, porque el colombiano solito cometía una serie de errores. Sus golpes se iban largos con su drive y la pelota baja siempre le costaba. Además, se aceleraba a impactar la bola que llevaba un pique medio y por la altura su devolución se podía ir a cualquier lado.



A Darcis le bastaron 28 minutos para liquidar el set a su favor por un 6-3, que se ve reflejado en una estadística: ganó el 90 por ciento de los puntos con su primer servicio, mientras que Giraldo tan solo logró el 61 por ciento.



Esa falta de ritmo se siguió evidenciando en el inicio del segundo set. Giraldo no estaba cómodo y en varias oportunidades lo mostró en con su rostro lleno de frustración.



Con la manga 1-1, Darcis fue paciente, esperó los errores del colombiano, jugó siempre a su ritmo con un golpe de revés con mucho slice y Giraldo temeroso nunca atacó la bola y vio cómo le volvían a quebrar de arranque.



Ahí se entregó Giraldo. Ya no pudo salir de su mal momento, nunca se recuperó de las veces que le quebraron. Darcis aprovechó esto y le terminó ganando por 6-2 el segundo set.



DEPORTES