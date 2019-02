Giraldo cumplió y adelantó a Colombia contra Suecia en la Copa Davis

Giraldo no se sentía cómodo con su saque. Cada vez que cometía una falta le dejaba una masita a Ymer para que lo llevara contra las cuerdas. Sin embargo, el sueco no estaba tan fino y se le veía con mucho temor a mandar, con su drive, la pelota al techo del Palacio de los Deportes. Sin embargo, el colombiano con más errores de su rival mantenía el saque. Ymer estaba sin distancia.

SANTIAGOOOO GIRALDOOO 🇨🇴🇨🇴



Cuando el partido estaba 2-1, Ymer presentó problemas con sus saques y, pese a que Giraldo se estaba acelerando en su devolución con el revés, eran más acentuadas las malas devoluciones del sueco. Giraldo se tomó confianza y con pelotas paralelas dejaba sin aíre a su oponente que terminó resignándose y se vio por debajo en el marcador.



Y con el revés de Giraldo sacando fuego de la raqueta, Giraldo se montó en el partido, viendo cómo Ymer no era capaz de pasar la pelota de la red. Así le quebró por segunda vez. El colombiano mejoró en jugar puntos más largos y desgastar a su rival, llevándolo de un lado a otro para que sus pulmones se ahogaran y sus fuerzas para ir de un lado a otro mermaran.



Y aunque Ymer intentó recomponerse, la suerte ya estaba echada. Giraldo ya estaba montado en el encuentro y no le daba espacio a la reacción de su oponente, que presentaba un débil drive y, en especial, no tenía la cabeza en la cancha.

Cuatro de siete puntos de quiebre aprovechó Giraldo y una efectividad del 56 por ciento de los puntos ganados con el primer servicio contra el 26 por ciento de su rival, le dieron el primer 6-2 a favor.



El segundo set arrancó como el primero. Ambos defendiendo sus saques, con balines a la ‘T’, casi que imposibles de responder para el otro. Sin embargo, Ymer comenzó a ver que las bolas profundas le incomodaban a Giraldo más de lo normal, por eso lo llevaba más al fondo de la cancha y jugó más ofensivo, subiendo a la red para definir.



El quinto punto del segundo set fue muy intenso. Ymer obligó al error a Giraldo. Supo responder saque de Giraldo y de inmediato se posicionaba en la mitad de la cancha para comenzar a atacar con su drive a Giraldo. Sufriendo y con bolas que se sacó del sobrero terminó sacando el punto adelante.



Giraldo tuvo todo el empuje de su derecha y de toda la afición para quebrarle a Ymer cuando sacaba con un 5-4 abajo y cumplir la lógica de ganar el primer punto.









