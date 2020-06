¡Inspirador! Emotivo discurso de Coco Gauff por  caso de George Floyd

Mientras las protestas, tanto violentas como civilizadas, por el asesinato a George Floyd y la brutalidad policial blanca contra negros arden en Estados Unidos, crece la figura de una chica de apenas 16 años: Coco Gauff. La precoz tenista, que había publicado en redes sociales el sábado algunos mensajes, fotos y videos sobre el tema, preguntándose si sería "la próxima" víctima, este jueves pasó a expresarse en persona y en público.

"Focalícense en mi abue. Creo que es triste que yo esté acá protestando por las mismas cosas por las que protestó ella hace 50 años o más", empezó diciendo la adolescente al tomar el micrófono en una protesta pacífica en Delray Beach, su ciudad natal. La abuela de Gauff, Yvonne Odom, fue la primera alumna negra admitida en una escuela de Miami, en 1961. En su primer día de clases llegó dos horas más tarde, por seguridad, la misma causa por la que empleaba otro baño que el de sus compañeros.



"Estoy acá para decirles que, primeramente, debemos amarnos unos a otros, sin importar qué. Tuve duras conversaciones con mis amigos. Pasé toda la semana sosteniendo charlas con mis amigos no negros, tratando de educarlos a sobre cómo pueden ayudar al movimiento. Segundo: tenemos que pasar a la acción. Está en manos de ustedes votar por mi futuro, por el de mis hermanos y por el de ustedes; eso hará el cambio. Tercero: necesitan usar su voz. Sin importar cuán grande o chica es su plataforma, necesitan usar su voz. Recuerdo al doctor [Martin Luther] King decir «el silencio de la gente buena empeora la brutalidad de la gente mala». Necesitan no quedarse callados, porque si están eligiendo el silencio, están eligiendo el lado del lado del opresor", manifestó Gauff, interrumpida por varias aclamaciones.



La deportista ya ha participado en torneos de Grand Slam, e incluso alcanzó los octavos de final el año pasado en Wimbledon, dejando en el camino, en el propio debut, a su compatriota y multicampeona Venus Williams, también negra. Calma, pero con voz firme y sin titubear, casi como si estuviera leyendo, Gauff continuó sus exhortaciones:

"Escuché muchas cosas la semana pasada. Una fue 'no es mi problema'. Por eso tengo

que decirles esto: si escuchan música negra, si les gusta la cultura negra, si tienen amigos negros, ésta es también su pelea. No es su trabajo, no es su función, abrir la boca para decir «tal es mi artista favorito, pero no me interesa lo que pasó con George Floyd».



La chica habló en un atril delante del cual había un cartel de Delray Beach y uno, casero, que recordaba al hombre de 46 años asesinado en Minneapolis. "No puedo respirar", decía, debajo de un dibujo de un corazón. "Q. E. P. D. George Floyd. ¡Suficiente es suficiente! Mama...", estaba escrito en la cartulina.



En la porción más emocional de su discurso de dos minutos y medio, la tenista aseveró: "Exijo un cambio ahora. Y si esto implica tristeza y se cobra otra vida negra de un negro para que todo esto ocurra, tenemos que entender que esto ha venido pasando por años. Esto no se trata solamente de George Floyd; esto es Trayvon Martin, esto es Eric Garner, esto es Breonna Taylor... Se trata de frenar estas cosas. Yo tenía 8 años cuando Trayvon Martin fue asesinado. Entonces, ¿por qué estoy acá ahora, a los 16, todavía exigiendo un cambio? ¡Y me rompe el corazón! Porque estoy luchando por el futuro para mis hermanos, estoy luchando por el futuro de mis futuros hijos, estoy luchando por el futuro de mis futuros nietos. Entonces, tenemos que cambiar ahora. Y prometo usar siempre mis plataformas para difundir información vital, para difundir conciencia para luchar contra el racismo".



Detrás de ella, en una carpa montada por los organizadores, había una carpa, junto a la cual había un policía, negro. Coco Gauff cerró sus palabras como si tuviera la preparación oral de un dirigente social o político: " Las vidas negras siempre importaron. Importaron en el pasado, importan ahora e importarán en el futuro. Muchas gracias".



LA NACIÓN

GDA