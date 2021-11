Garbiñe Muguruza, la maestra del tenis en el 2021

La conquista del título de maestra en Guadalajara (México) eleva a la española Garbiñe

Muguruza hasta el tercer puesto de la clasificación mundial del tenis femenino, solo por detrás de la australiana Ashleigh Barty, número uno, y la bielorrusa Aryna Sabalenka, segunda.



Muguruza venció en la final a la estonia Anett Kontaveit por 6-3 y 7-5 y se convirtió en la primera jugadora española en alcanzar el triunfo en las WTA Finales, antiguo masters femenino.

Tercera del mundo

Garbiñe Muguruza tenista española. Foto: AFP

La tenista caraqueña, de 28 años, cierra la temporada en el podio del ránking WTA y añade el éxito en Guadalajara a los obtenidos en Dubai y Chicago y las finales en Melburne y Doha.



El trofeo en Guadalajara es el décimo de una carrera que la española abrillantó especialmente en el 2016, con el éxito en Roland Garros y en el 2017 con el triunfo en Wimbledon que ya rozó dos años antes en la final que perdió contra Serena Williams.



También fue finalista en el 2020, en el Abierto de Australia, vencida por la estadounidense Sofia Kenin. Garbiñe Muguruza se acerca a la cima del circuito que ya alcanzó en septiembre del 2017, cuando llegó a ser número uno del mundo.



Cerrará el 2021 como tercera. Por detrás de Barty y Sabalenka y por delante de las checas Karolina Pliskova y Barbara Krejcikova, cuarta y quinta, la griega Maria Sakkari, sexta, la estonia Anett Kontaveit y la también española Paula Badosa, que será la octava del mundo al cierre del curso.



Badosa nunca había estado tan alto en la clasificación mundial. El triunfo en Indian Wells la instaló entre las diez primeras. Las semifinales en Guadalajara, donde fue batida por Garbiñe Muguruza, la ubicó en la octava plaza, la mejor hasta ahora de su historia.



Alivio por ganar

"Lo he conseguido; ha sido una semana que cuando ha empezado dije, no las tengo todas conmigo, he aguantado y me he mantenido con la esperanza de que podía y me he demostrado que puedo", señaló.



En la final, Garbiñe fue mejor en el servicio y sacó provecho de 38 errores no forzados de la estonia Anett Kontaveit para ganar la final por 6-3, 7-5 y convertirse en la primera española campeona del torneo de maestras.



"No he pensado lo de la historia porque no quería ponerme más nerviosa, sabía que tenía bastante presión. Es genial haber conseguido esto de la primera mujer española con mi nombre en la historia", agregó.



La número cinco de la clasificación mundial reconoció que el triunfo le permitirá empezar muy motivada la temporada 2022 y dejó entrever que tiene en mente reinar en los Grand Slams que le faltan, los Abiertos de Australia y Estados Unidos, y en todo lo que se pueda.



"Quedan unos grandes que me faltan. Son los torneos que más motivan. El ránking ya fue en su día, pero es esa sensación de ganar lo que me empuja a ser ambiciosa", dijo.



Muguruza explicó que los torneos de Grand Slam son más vistosos, pero cuando una tenista está entre las ocho y juega cada partido como una final, sabe que la que gane ese trofeo es la mejor del año. "Quizás desde afuera se aprecia menos, pero para nosotros el trofeo de maestra equivale a un Grand Slam", concluyó.



