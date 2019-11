Galán estuvo cerca de la heroica; Bélgica le gana 2-0 a Colombia

Daniel Galán libró una gran batalla contra el belga David Goffin en el segundo partido de la confrontación de las finales de la Copa Davis, aunque la experiencia del número 11 del mundo terminó imponiéndose y se llevó el partido por 6-3, 3-6, 3-6.

Fue un primer set amarillo, azul y rojo. Galán salió con una mentalidad arrolladora. Fue un huracán en Madrid. Estaba jugando con gran determinación y una derecha impecable, que estaba sonrojando al belga y llenando de ilusión al equipo colombiano.



El tenista santandereano quebró rápidamente en una doble oportunidad. Le estaba pegando tan duro a la bola como era posible y el belga no podía contestar. La confianza de Galán era tan alta que impulsaba la bola con gran ubicación. Además, su saque era preciso y veloz.



Aunque le recuperaron en dos oportunidades el quiebre, la confianza de Galán estaba muy fuerte y terminó llevándose la primera manga por un sólido 6-3 en 33 minutos.

💥💥 PUM PUM SET



Así se llevó el primer parcial Daniel Galán ante David Goffin.

Pero jugar contra el número 11 del mundo no es fácil. Goffin sabía de su responsabilidad como primera raqueta de Bélgica y para el segundo set salió con los dientes apretados.



Goffin hizo más parejo el segundo set, aunque Galán no bajaba la guardia y era un partido de los mejores. Una lucha de buenos golpes y peloteos largos se veía en Madrid.



Sin embargo, en el sexto game de la manga Goffin aprovechó un pestañeo de Galán para quebrarle y manejar el juego a su antojo al final de este set y terminar llevándoselo por 6-3.



El tercer y definitivo set volvió a ser una épica batalla, en la que ambos jugadores mostraban su repertorio, aunque un poco más mermados por el fuerte desgaste que habían venido sufriendo por lo extenuante del encuentro.



Una vez más en el sexto game del set Goffin le quebró a Galán y lo desacomodó en la parte anímica hasta ganarle el set por 6-3.

Giraldo pasó vergüenzas

Santiago Giraldo mostró su nivel más flojo en el debut de las finales de la Copa Davis y terminó cayendo en una paliza del belga Steve Darcis por 6-3, 6-2 en el primer juego de esta serie.



Fue un partido de inicio parejo. Los tres primeros games ambos tuvieron la oportunidad de mantener su saque e ir analizando cuál sería la estrategia que ambos iban a utilizar. Sin embargo, se fue viendo cómo Darcis iba poniendo las condiciones para jugar a su ritmo.



Y muy rápido la inactividad de tres meses de Giraldo le costó al pereirano. Cuando sacaba 2-1 abajo, su revés mostró falta de movimiento y se quedó en la red. Además, cometió una doble falta que terminó costando el quiebre a favor del jugador belga.



Con la ventaja a su favor, Darcis comenzó a mover de un lado al otro a Giraldo. No tenía la necesidad de buscar tiros ganadores, porque el colombiano solito cometía una serie de errores. Sus golpes se iban largos con su drive y la pelota baja siempre le costaba. Además, se aceleraba a impactar la bola que llevaba un pique medio y por la altura su devolución se podía ir a cualquier lado.



A Darcis le bastaron 28 minutos para liquidar el set a su favor por un 6-3, que se ve reflejado en una estadística: ganó el 90 por ciento de los puntos con su primer servicio, mientras que Giraldo tan solo logró el 61 por ciento.



Esa falta de ritmo se siguió evidenciando en el inicio del segundo set. Giraldo no estaba cómodo y en varias oportunidades lo mostró en con su rostro lleno de frustración.



Con la manga 1-1, Darcis fue paciente, esperó los errores del colombiano, jugó siempre a su ritmo con un golpe de revés con mucho slice y Giraldo temeroso nunca atacó la bola y vio cómo le volvían a quebrar de arranque.



Ahí se entregó Giraldo. Ya no pudo salir de su mal momento, nunca se recuperó de las veces que le quebraron. Darcis aprovechó esto y le terminó ganando por 6-2 el segundo set.



