Federer avanzó sin problemas a segunda ronda de Wimbledon

El suizo Roger Federer, segundo cabeza de serie y ocho veces campeón en Wimbledon, pasó este martes a segunda ronda del torneo británico de Grand Slam al vencer al surafricano Lloyd Harris, número 86 de la ATP, tras un mal inicio en que perdió el primer set.

A más de uno en la pista central del All England Club se le heló la sangre cuando la leyenda suiza perdió la primera manga frente a un perfecto desconocido al empezar su primer partido en este torneo que ya ha ganado ocho veces.

Con la serenidad recuperada, se despertó y puso en marcha la aplanadora para acabar imponiéndose a su rival por 3-6, 6-1, 6-2 y 6-2. Actualmente tercera raqueta del mundo, Federer se ha propuesto, a sus 37 años, conquistar un 21º título de Grand Slam en el lugar donde siempre se ha sentido más cómodo.



"Me costó bastante al principio, tenía las piernas como heladas", admitió, reconociendo que "todo pasó muy rápido" en la primera manga, Harris "jugó muy bien y me puso nervioso".



"Después logré entrar en el partido y eso me empujó hacia adelante", agregó. Federer, que conoce esta hierba como nadie, achacó los inicios difíciles de varios jugadores en Wimbledon a la particularidad de la superficie.

"Siempre te cuesta al principio. Digamos que necesitas dos o tres partidos tal vez (para adaptarte a la hierba) en Wimbledon", explicó.



"Creo que esta primera semana en Wimbledon pone a prueba tu capacidad (de adaptarte) y también tus nervios", agregó, señalando que en el caso de algunos eliminados prematuros, como el austriaco Dominic Thiem, además la hierba "no es su superficie favorita".



Tras su reciente victoria en el torneo alemán de Halle, que también se juega sobre césped, Federer aspira a conquistar su noveno título en Wimbledon, para lo que tendrá que ganar cinco partidos antes de un eventual enfrentamiento en la final con el número uno y vigente campeón Novak Djokovic.



