¡Urgente!: le levantan la suspensión al tenista Robert Farah

La Federación Internacional de Tenis (ITF) anunció este lunes que le levanta la suspensión al tenista colombiano Robert Farah, a quien se le encontró la sustancia boldenona en un control al dopaje fuera de competencia el año pasado.

En primera instancia, Farah no fue suspendido, pero días después la entidad decidió no dejarlo competir hasta que no se resuelva su caso.



"Robert Farah, quien actualmente es el número uno del escalafón mundial de la ATP en dobles, se reintegrará a la competición después que la Federación Internacional de Tenis declarara que no cometió ninguna falta al régimen de control al dopaje en la muestra que entregó", dice el comunicado.



Y agregó: "La ITF aseguró que la presencia mínima de boldenona en la muestra de Farah tomada el 17 de octubre del 2019 no fue intencional en la medida que él no sabía que la carne que consumió contenía boldenona y no había alerta que le indicaran que el consumir esa carne pudiera llevarlo a un resultado positivo en un control antidopaje".



"Farah entregó muestras de orina limpia los días 2 y 7 de octubre del 2019, las que descartaron la posibilidad de que la fuente de boldenona fuera inyectada, pues de haberse inyectado la sustancia después del 7 de octubre hubiera resultado en niveles más altos a los encontrados", advirtió la rectora del tenis mundial.



"Esta es la primera violación de las normas antidopaje del Sr. Farah. La decisión determina que: (1) el Sr. Farah ha cometido una violación del Programa; (2) no hay período de inelegibilidad; y (3) el Sr. Farah es elegible para competir con efecto inmediato. Esta decisión está sujeta a apelación por la AMA y NADO Colombia (COLDEPORTES) ante la Corte de Arbitraje Deportivo", aseguró la ITF.



