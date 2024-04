Federación Colombiana de Tenis tiene la última palabra en el caso de Camila Osorio

No está claro el panorama de Camila Osorio para ir a los Juegos Olímpicos, después de que la Federación Colombiana de Tenis publicara una carta (que eliminó a los pocos minutos) en la que expresó “importantes dudas sobre el cumplimiento o no de los requisitos (para estar en París 2024), debido a su participación efectiva o no en los certámenes relacionados con la Billie Jean King Cup".

E hizo un llamado a la tenista: "Le ratificamos que, esclarecer definitivamente esas dudas está en manos de la Federación Internacional de Tenis (ITF por sus siglas en inglés) y no de esta Federación nacional. Lo anterior, con el fin de que, en la medida de lo posible, tome las acciones a que hubiere lugar”.

La decisión de darle el aval para estar en los Olímpicos está en manos de la Federación, explicó Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano, a este diario. “Ella cumple los requisitos para ir a París. La Federación Colombiana de Tenis tiene sus reglas y nosotros como COC las respetamos”.

Y agregó: “Osorio no fue a los Juegos Panamericanos por sus razones dadas y ahora no juega la Billie Jean, eso no debe ser así”.

La colombiana no disputó un solo partido de las tres confrontaciones que tuvo Colombia contra Ecuador, Chile y Perú, acusando una sobrecarga muscular tras participar en el WTA 250 de Bogotá. De hecho, este diario pudo conocer que la cucuteña, de 22 años, se iba a realizar (el miércoles) unos análisis para determinar si podía jugar, pero dichos resultados no aparecen y su presencia parece “estratégica”.

Camila ya cumplió los requisitos que necesita de elegibilidad que pide la ITF y la Asociación de Tenis Femenino (WTA por sus siglas en inglés), entre ellos jugar dos veces en los últimos dos años del ciclo olímpico con su equipo nacional, requisito que cumplió con su actual convocatoria, la misma que dejó en duda tras ser campeona en Bogotá el domingo, a pesar de que el capitán Alejandro González ya había hablado con ella hace dos meses.

“Alejandro convocó a Camila Osorio, fue a Miami, a Indian Wells, y habló con ella diciendo que quería tenerla (en el equipo). Ella confirmó que sí iba a jugar la Billie Jean King Cup, por eso fue inscrita. La situación de ella estaba totalmente sostenida porque había dicho que sí, hasta la final de la Copa Colsanitas, nunca dijo o envió un comunicado diciendo que se retira”, dijo una fuente a este diario.

Y señaló que Camila está en la nómina solo por cumplir el requisito: “Lo que está haciendo es cumplir con la regla diciendo que está acompañando al equipo. Si ella quiere apoyar al equipo debería jugar... Ya queda la decisión en manos de la Federación si la avalan o no viendo lo que ha hecho”, dijo una fuente a este diario.

El presidente del COC señaló sobre la situación: “Si es verdad que ella se hace inscribir y no juega la Billie es peor, es quitarle el cupo a otra jugadora y eso es un engaño. Ella se niega a jugar y la Federación tomará una decisión, la que nosotros acataremos y respaldaremos”.

Y agregó: “Nosotros, sin excepción, queremos que los mejores deportistas del país vayan a los Juegos Olímpicos. Si alguno no lo hace, tiene que ser por algo de mucho peso”.

EL TIEMPO intentó comunicarse con Camila Osorio, pero ella y su entorno no entregaron respuesta alguna

