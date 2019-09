Fedecoltenis se atribuye el éxito del tenis colombiano

En medio de los logros alcanzados por los doblistas Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, campeones de Wimbledon y el US Open, y María Camila Osorio, en el US Open júnior, el presidente de la Federación Colombiana de Tenis (Fedecoltenis), David Samudio, afirmó que estas gestas no se hubieran podido dar si no es por el desarrollo que han impulsado en la entidad.

“Estos logros son un tema de trabajo de varios años. Pienso que la Federación con su proyecto de desarrollo ha sido fundamental y un enlace que, si no existiera, prácticamente el deporte de tenis sería muy difícil”, le dijo a EL TIEMPO Samudio.



El ejecutivo aseguró que han gestionado un plan con Coldeportes, el naciente Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico para impulsar la práctica de este deporte, atendiendo las necesidades de cada zona del país, y sin esto, Cabal, Farah u Osorio no habrían tenido algún norte.



“La unión con las entidades gubernamentales para apoyar a los jugadores y evolucionar en el tenis ha sido fundamental. Tenemos 20 ligas a nivel nacional, tenemos un director para capacitar y desarrollar nuestro proyecto. Pasamos de tener regulares entrenadores a buenos. Hoy en día, niños con 12 años se ganan torneos suramericanos. Se ven niños bien armados con nuestro proyecto. Ahora tenemos 11 torneos y hay 3.200 niños practicando el deporte. Armamos las bases”, añadió.



Finalmente, Samudio aseguró que el apoyo de la empresa privada es casi nulo y que, salvo Colsanitas, no hay nadie que les ayude al desarrollo del deporte.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4