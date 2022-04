El argentino Facundo Bagnis se coronó campeón de la Legión Sudamericana Dove Men+Care, torneo tipo Challenger de tenis que se cumplió en las instalaciones del Club Campestre de Pereira y que entregó puntos válidos para la clasificación de la ATP.

La Siembra 1 del torneo no defraudó, respondió al favoritismo y venció en sets corridos 6-3 6-0 a su compatriota Facundo Mena ante un numeroso grupo de aficionados que llenaron la cancha estadio Santiago Giraldo.



Le puede interesar: (David Ospina, tremenda atajada en el juego contra Atalanta, video)

Las clavs del título



Bagnis venció a Mena en un encuentro lleno de emociones y una gran exhibición de tenis, partido que durante la jornada anterior ambos deportistas manifestaron sería muy emotivo al ser grandes amigos.



En el primer set, Mena intentó imponer sus condiciones pero rápidamente Bagnis llevó la delantera, lo que condujo a un segundo set mucho más sencillo para la siembra 1 del torneo.



Bagnis llegó a la final luego de enfrentar al austriaco Melzer (retirado) en victoria 7-5 en primera ronda, a su compatriota Juan Bautista Torres 2-6 6-3 6-3 en segunda, al colombiano Nicolás Barrientos en los cuartos de final 6-2 6-2 y en la semifinal a Juan Pablo Varillas de Perú 6-4 6-4.



"Me siento feliz, me cambia el ánimo y cuando estoy de buen ánimo doy lo mejor, eso pasa por la gente, por todos ustedes que me hicieron sentir en casa, espero que el torneo se siga realizando aquí cada año, todo fue muy lindo” señaló al término del encuentro el campeón.



La Legión Sudamericana cuenta con el patrocinio de Dove Men+Care y el apoyo institucional del Ministerio del Deporte.



Deportes