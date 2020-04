Tenista exnúmero uno y su teoría conspirativa sobre el coronavirus

El tenista exnúmero 1 del mundo del tenis, el ruso Marat Safin, cree en una teoría conspirativa sobre el coronavirus , al afirmar que la "situación estaba preparada" y que lo que está ocurriendo actualmente en el mundo solo tiene un objetivo: vacunar a las personas con microchips. En una conversación por la red social Instragram con el diario deportivo Sports.ru, Safin le apuntó a los grandes grupos económicos y afirmó que se está "preparando" a la gente "para la implantación de chips".

"En 2015, Bill Gates dijo que tendremos una epidemia, luego una pandemia y que nuestro próximo enemigo era un virus, no una guerra nuclear. Luego realizaron una simulación en el Foro de Davos dos semanas antes de que el virus fuera conocido en el mundo. Mostraron cómo iría todo esto", señaló el extenista, conocido por su interés en el esoterismo en los últimos años, y que también fue diputado en el parlamento ruso, al que renunció hace tres años.



Safin, que alcanzó la cima del ranking el 20 de noviembre de 2000 y ganó 15 títulos ATP, se encuentra en Rusia después de estar en España cuando se implementó la cuarentena, señaló que no cree que Gates sea un "adivino". Y profundizó: "Gates simplemente lo sabía, y todos se estaban preparando".



"Creo que los microchips ya no estarán en los teléfonos, sino en implantes a través de las vacunas. Todo está en internet, no estoy diciendo nada nuevo. Existen hombres más fuertes que los actuales dirigentes y líderes mundiales, que son los dueños del dinero, los dueños del mundo y son los que están dirigiendo esta situación. ¿Por qué deberían ser famosos? No tienen publicidad. Los Rothschild y los Rockefellers son los que están a la vista, pero hay quienes les respaldan. Puedes llamarles como quieras: masones, Illuminati, lo que sea. Todo esto se sabe. El Club de los 300, el Club de Roma", sentenció el campeón del US Open 2000 y el Abierto de Australia 2005.



LA NACIÓN

GDA