Exentrenador de Djokovic habla de su ruptura: gritos, tensiones y el rol de Alcaraz

El pasado 27 de marzo, a través de una publicación en su Instagram, el número uno del tenis mundial, Novak Djokovic, anunció su ruptura con Goran Ivanisevic, el entrenador que lo acompañó durante 12 triunfos de Grand Slam desde 2019.

En la publicación, ‘Nole’ le agradecía a su excompañero y amigo los años vividos a su lado desde que, en busca de “magia” lo había incluido a su equipo. Además, recordó varios momentos que, lejos del deporte, conformaban una relación que hace poco dio fin. “la química en la cancha tuvo sus altibajos, pero la amistad siempre ha sido sólida como una roca” mencionó el serbio.

Hasta ahora, las declaraciones del exentrenador habían sido reveladas en fragmentos de su conversación con Sportklub. Sin embargo, ahora se ha revelado la entrevista completa en la que el croata habla en profundidad sobre su relación y posterior ruptura con el tenista.

El inicio de su relación

Ivanisevic empezó hablando de los malos momentos que pasó cuando llegó al equipo de ‘Nole’ cuando, según él, recibió ataques y dudas con respecto a su capacidad como entrenador.

“ Me atacaron desde el primer día, no sé qué estoy provocando en la gente. Desde que me convertí en entrenador de Novak, ha habido algunos signos de interrogación”, mencionó y justificó las múltiples opiniones del mundo del tenis: “Cuando eres el Entrenador de alguien tan grande, cada uno tiene derecho a opinar y a decir lo que quiera. Los resultados permanecen, no importa lo que piensen de mí, lo sepa o no, pero los resultados no se pueden borrar".

El por qué de su ruptura

El croata sabe muy bien las razones por las cuales ya no es parte del equipo del mejor tenista del mundo, 5 años de relación trajeron muchos altibajos que pasaron factura con el tiempo.

“Ambos tenemos una sensación de fatiga y saturación. A veces, la gente olvida toda la tensión que hemos tenido que afrontar juntos. Llegamos a un punto de saturación en el que yo me cansé de él y él se cansó de mí. Además, yo tenía la sensación de que no podía serle útil ya”, sentenció.

2023 fue un punto de inflexión en la relación entre los dos. “Me di cuenta que estabamos llegando a ese punto el año pasado, en Estados Unidos, aunque la derrota en Wimbledon nos afectó mucho, especialmente a mí. Luego ganó a Alcaraz en Cincinnati y yo sabia que nuestro final estaba cerca” confesó.

Las tensiones en la pista.

En la relación entre los dos, era habitual ver al serbio gritar a su equipo de entrenadores. Sobre eso, mencionó que era una forma de sacar su tensión y, en pocas palabras, mencionó que el carácter del tenista era así regularmente:” Lo cierto es que él gritaba mucho preguntándonos cómo podía mejorar, se sacaba así la tensión, y era complicado responder porque apenas nos oíamos”.

Con respecto a esto, relató un momento reciente en el que se habían vivido momentos de tensión entre el tenista y su equipo. “En la final de Adelaida ante Korda, nos increpaba todo el rato cuando iba perdiendo y Carlos Gómez-Herrera le dijo que encontrara su paz interior. Nos miró enfadado y dijo que no sabría a quién matar antes de los tres (estaba el fisio también)”.

Últimas derrotas de Djokovic

Este no fue un buen comienzo de año para el mejor del mundo. Sin embargo, el croata tiene claro el nivel en el que está actualmente. Se lamentó, además, de su reciente derrota en Australia. “No se encontró bien del todo durante el torneo, pero es tan bueno que podría ganar a jugadores notables con una pierna. Sin embargo, ante Carlos, Jannik o Daniil tienes que estar perfecto”, comentó.

Para Ivanisevic, una derrota fue especial, pues, según él “Ante Nardi, el primer set que jugó fue lo peor que he visto en estos cinco años. No estaba listo para esa batalla.

Ante todo, Ivanisevic prioriza los buenos momentos vividos al lado del que él considera el mejor de la historia y le agradece por haberlo hecho parte de su equipo. “Si fuera inglés, ya le habrían construido otro palacio al lado de Buckingham. Para mí es el más grande en cuestión de todo. Lo pensaba incluso antes de convertirme en su entrenador”

