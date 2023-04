Después de 10 años, Eugenie Bouchard vuelve a jugar en Bogotá. La tenista canadiense, quien debuta hoy sobre el mediodía ante la suiza Ylena In-Albon en el arranque de la Copa Colsanitas, llega con el peso de ser la más popular del circuito femenino, por sus 2,4 millones de seguidores en Instagram, y la que más lejos ha llegado en el escalafón mundial de todas las presentes, por su quinto puesto obtenido en 2014.

Afectada mayoritariamente por las lesiones, Bouchard no ha podido retomar el nivel que la proyectó como una de las mejores del mundo. Y aunque en su país encuentran en su rol como modelo e influenciadora una explicación a su actual puesto 325 en el ranquin, a EL TIEMPO le remarca que a pesar de ser una influenciadora, su prioridad sigue siendo el tenis.



Bouchard, la tenista 'influencer'

La tenista Eugenie Bouchard. Foto: EFE

El año pasado volvió a jugar después de un año y medio… ¿Cómo se ha sentido en este regreso a las canchas?

Se siente genial. Definitivamente ha sido un camino muy largo, más largo y más duro del que yo pensaba, pero me siento muy emocionada de estar de nuevo compitiendo. Uno como tenista pasa mucho tiempo sola, y con la rehabilitación pues aún más, por eso es tan bueno poder regresar para jugar delante del público una vez más.

En esa pausa obligada fue comentarista de televisión en Estados Unidos. ¿Qué cree que le ha aportado esa experiencia a su carrera?

Amé mi tiempo trabajando con Tennis Channel la primavera pasada. La verdad, aprendí un montón y fue muy divertido ver el tenis desde otra perspectiva.

A pesar de ser una jugadora activa y no retirada, como usualmente se ve en dichos espacios…

¡Claro! Como atleta el impacto también fue duro, no voy a negar que no me mató ver a todo el mundo compitiendo en la cancha, ganando partidos mientras yo no era capaz de participar por cuenta de mi lesión.

Al final volvió, y en Bogotá tendrá su tercer torneo del 2023. ¿Qué expectativas tiene?

(Suspiro) Siendo honesta no tengo muchas expectativas sobre mí. Me siento muy agradecida de poder estar 100 por ciento saludable y lista para competir. Estoy muy contenta porque he podido jugar torneos y en Bogotá estoy ansiosa por disputar varios partidos.

La última vez que vino a Bogotá fue hace 10 años. Mucho ha cambiado desde entonces…

Síii, al año después de que estuve aquí conseguí la mejor temporada de mi carrera. Tengo muy buenos recuerdos del último viaje a Bogotá, pues hasta entonces nunca había jugado en la altura. Bogotá me encanta como ciudad y no puedo creer que, después de todo lo que he vivido, esté de regreso.

Ha sufrido lesiones complejas y aquellos destellos con los que llegó a ser la quinta mejor del mundo no han vuelto. ¿Qué cree que le ha faltado?

Las lesiones han sido brutales en el último par de años. A finales de 2020 y comienzos de 2021 logré unas finales en los WTA de Estambul y Guadalajara y sentí que volvía a tener ese nivel que me hizo llegar a disputar finales y semifinales de grand slam en el pasado, pero, desafortunadamente, mi cuerpo no aguantó. Confío en que aún puedo volver a mi mejor tenis.

El deporte es su gran pasión, pero hoy es más popular por lo que pasa fuera de las canchas...

Sí... bueno, creo que he sido una de las primeras jugadoras que se hicieron mayores de edad en la generación de las redes sociales. Quizá por eso es que algunos de mis intereses, como el modelaje, o mis pasatiempos fuera de la cancha, como mis redes sociales, han sido más destacados que los de otras tenistas. Sin embargo, siempre lo digo, para mí el tenis ha sido la prioridad.

El impacto de su figura se mide también por todas las noticias que han surgido de su vida personal. Sorteó una cita con un aficionado en plena pandemia…, por ejemplo.

(Risas) Eso del sorteo fue por una causa benéfica, pero ya lo había hecho también antes por una apuesta en el Super Bowl. También es que en medio de las lesiones he podido tener la posibilidad de ver más a mi familia y a mis amigos. Con mi hermana gemela, que llevábamos ocho años sin celebrar un cumpleaños juntas, por fin nos reencontramos. Yo sé que cuando me retire del tenis tendré más tiempo para pasar con todos ellos.

¿Pero el tenis sigue siendo lo primordial, no?

Así es, aún tengo mucho para dar todavía.

¿Y cuál sería la meta este año?

¡Tener una temporada entera con salud!

ANDRÉS FELIPE BALAGUERA SARMIENTO

​PERIODISTA DE DEPORTES EL TIEMPO

En redes: @balagueraaa

