Las claves del título 12 de Nadal en Roland Garros

Consistencia. Durante la final contra Dominica Thiem al tenista español pocos espacios de duda, salvo en el segundo set, se le vieron. Se paró y ubicó bien desde el fondo de la cancha. Produjo con el paso del encuentro golpes con mayor fuerza. Aprovechó seis de sus 11 opciones de quiebre y ganó 102 de sus 178 puntos.

Revés paralelo. Aplomado sobre la pista, Nadal utilizó su revés cruzado para hacer daño. Vio el cansancio de su rival para irlo llevando hacia su lado izquierdo y hacer un peloteo largo. Sin embargo, al tenerlo sembrado contra su perfil izquierdo, siempre supo hacer el cambio de ritmo con el revés y cruzarles las pelotas que tenían una respuesta impotente con el drive del austriaco. De vez en cuando Thiem respondió por más valentía.



Ofensivo. Aunque Nadal es un jugador de fondo de cancha y puntos largos, no se vio limitado a su ADN. Después de perder el segundo set y oxigenarse, se dio cuenta que era necesario variar sus golpes y arriesgar. Fueron varias las veces que resolvió desde la red, después de encender su martillo y poner a Thiem contra las cuerdas del fondo de la pista. Además, su saque no fue el mismo plano y fuerte. Rotó con fuerza y slice sus servicios a la T y a los ángulos para así quedar bien posicionado para rematar. Ganó el 72 por ciento de sus puntos con el primer saque.



Rival dominado. Aunque Thiem, que le ganó un set a Nadal después de haber perdido 10 consecutivos, mostró una buena cara al inicio del juego. Poco a poco fue demostrándole a Nadal que era presa de su juego. No supo responder al cambio de ritmo del español y ante respuestas con piques cortos siempre falló. Solo aprovechó dos puntos de quiebre de los seis que tuvo y cometió 31 errores no forzados.



Felipe Villamizar

Redacción de EL TIEMPO

