Jelena Djokovic, esposa del tenista Novak Djokovic, compartió un mensaje a través de redes sociales en el comenta que la única ley fronteriza que se debería respetar “es el amor por otro ser humano”, luego de los problemas que ha tenido su pareja con su visado.

La mujer de 35 años se refirió en su publicación a lo que viene sucediendo con el deportista en Australia, luego de que las autoridades de dicho país le cancelaran la visa tras verificar que no está vacunado contra el covid-19, motivo por el que, además, fue trasladado a un hotel de refugiados en el barrio Carlton, en Melbourne.



(Leer más: Djokovic se pronuncia y les deja mensaje a sus seguidores desde Australia).

Novak Djokovic Foto: AFP

La mayoría de extranjeros tienen vetada la entrada al país y los pocos que obtienen permiso deben probar que están completamente vacunados o demostrar una exención médica. Sin embargo, las autoridades aseguran que el tenista no demostró ninguna de las dos condiciones.



(Lea también: La novela Novak Djokovic: jaque a la diplomacia y al tenis).



Luego de que el serbio apelara su deportación de Australia y de que otros tenistas salieran a apoyarlo y pidieran “humanidad” a las autoridades, ahora quien rompió su silencio fue Jelena.



“Gracias queridos, en todo el mundo por usar su voz para enviarle amor a mi esposo”, escribió la mujer en sus cuentas de Instagram y Twitter.



Junto a sus palabras publicó una fotografía en la que se encuentra a la orilla de una playa y besando a Novak Djokovic.

Además de agradecer a las personas que han apoyado al nueve veces ganador del Open de Australia, la también originaria de Serbia pidió “amor y respeto”.

“Respiro profundamente para calmarme y encontrar gratitud (y comprensión) en este momento por todo lo que está sucediendo. La única ley que todos deberíamos respetar en todas las fronteras es el amor y el respeto por otro ser humano”, señaló.

Y finalizó su mensaje diciendo: “El amor y el perdón nunca son un error, sino una fuerza poderosa. ¡Les deseo a todos lo mejor!”.



Por otro lado, también envió un mensaje de Navidad, teniendo en cuenta que los cristianos ortodoxos celebran el nacimiento de Jesús el 7 de enero, una festividad en la que no estará en compañía de su esposo.



“Hoy es Navidad para nosotros, mis deseos son que todos estén sanos, felices, seguros y junto a sus familias”, escribió a sus más de 500 mil seguidores en Instagram.



(Le recomendamos leer: Padre de Djokovic dice que es una lucha por la libertad, no por su hijo).



“Ojalá estuviéramos todos juntos hoy, pero mi consuelo es que al menos estamos sanos. Y creceremos a partir de esta experiencia”, comentó con respecto a que no podrá compartir junto a Novak.



La publicación, que ya tiene más de 70 mil ‘me gusta’, se ha llenado de comentarios en apoyo a Jelena y al deportista, en los que les envían mucho amor y fuerza a toda la familia.

