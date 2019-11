Federer, un hombre hecho leyenda: ¡se sinceró con EL TIEMPO!

Las piernas temblaban. La pequeña sala donde se esperaba su llegada parecía un estudio de grabación; alguien golpeaba el piso con el pie derecho poniendo el paso, otra persona usó las manos como si fueran baquetas y las redobló contra sus muslos; también se escuchaban tímidos silbidos y se emitían chasquidos. Esta artesanal orquesta era producto de la ansiedad. Faltaban escasos segundos para que se abriera la puerta del ascensor y apareciera él, Roger Federer, el mejor tenista de la historia, la leyenda… ¡Su Majestad!

De repente apareció. Vestía un elegante blazer marrón, una camisa verde opaco, un pantalón negro y unos tenis verdes. Era elegancia y sencillez pura. Detrás de él iba un pequeño grupo de escoltas custodiándolo. Él pasó lentamente y les guiñaba el ojo a quienes estaban esperándolo para poder en cinco minutos sacarle diez mil frases.



“Muchachos de EL TIEMPO, pasen”, dice alguien de la organización con el beneplácito de Federer para poder ingresar al salón en el cual se iba a realizar la entrevista. Una vez adentro, el suizo esperaba de pie y de un modo genuino miró a todos a los ojos, los saludó de manera personal e invitó a estar tranquilos que él más allá de ser Roger Federer era alguien de carne y hueso como todos.



Mientras lo alambraban bromeó con la joven de video, que con mucha ilusión veía que estaba tocando a su ídolo. “¿Estás nerviosa?”, le pregunta el suizo. “¡No!”, le responde ella, ajustando la respiración para que él no se diera cuenta de que sí estaba que lo abrazaba y le pedía una foto. Ya con su micrófono listo, solo exclamó: “¡Me siento eléctrico!”.

Roger Federer, tenista suizo. Foto: Diego Caucayo

Ya todo estaba listo. Su mirada siempre estuvo fija en el entrevistador. Demostró sencillez, con un aura de tranquilidad, muy analítico, con el bagaje de más de 20 años de carrera, reconocido como el deportista individual más determinante de la historia del deporte. Fueron cinco minutos en los que EL TIEMPO habló con Federer a solas, tiempo que pareció una charla informal, distendida, en la que él demostró ser el legendario campeón y, a la vez, un ser humano humilde, sin pretensiones.



Después de más de 20 años de carrera, ¿cómo analiza todo lo que ha conseguido?

Ha sido una gran carrera, no podría ser mejor, lo único que sé es que todo ha sucedido muy rápido. Recuerdo como si fuera ayer cuando era júnior, y aún estoy jugando en el Tour con 38 años. En mi cabeza me siento como de 25, aunque mi cuerpo está envejeciendo, y es normal.



Ahora también soy padre de cuatro niños, y no puedo creer que pueda desempeñar esa labor y siga compitiendo al más alto nivel. Solo trato de ser la mejor persona posible cada día; en definitiva, me siento afortunado, sé que seguirán viniendo cosas buenas, pero sin duda han sido más de 20 años maravillosos en el Tour.



Inexorablemente, el tiempo pasa. Todo lo que comienza tiene un final. ¿Le teme al retiro, ya ha pensado en ese momento?

No, realmente no, aunque sé que es algo que va a pasar inevitablemente. Pese a que en muchos momentos se habla o me preguntan acerca del final de mi carrera, me siento feliz y privilegiado de sentirme sano y haberlo estado durante todo el año, esa es la clave para disfrutar tu tenis. De hecho, cuando más te cuesta alcanzar el éxito, lo disfrutas más; no sé por qué, pero pasa...

Roger Federer, tenista suizo. Foto: EFE

Sé que puedo seguir siendo competitivo el próximo año, ya estoy planeando la temporada, participaré en los Juegos Olímpicos. Así que verán más de Roger Federer mientras la salud me acompañe.



Y es que una buena salud lo ha acompañado...

​

Esperaba jugar un largo tiempo, pero en 2004 aspiraba a jugar hasta los 35 o 36 años, pero ahora estoy en otra dimensión. No creía que iba a estar jugando a los 38 o 39, y acá estoy. Además, estoy feliz, sin lesiones.



¿Cuál es el mejor recuerdo en una cancha de tenis, ese momento que nunca olvidará?

Jugar en los estadios más grandes del mundo y ser apoyado de una forma que ni siquiera en sueños pude haber imaginado. Es fantástico. Haber hecho parte de una nueva generación de tenistas e incluso haber podido enfrentarme a jugadores que veía en televisión o sostener en mis manos un trofeo de Wimbledon.

Roger Federer se adjudicó una vez más el Abierto de Wimbledon Foto: EFE

Por supuesto, ser padre, casarme, viajar alrededor del mundo, ir a lugares que nunca pensé conocer. Por ejemplo, a mis 15 años nunca pensé que iba a venir a Colombia, pero aquí estoy, haciendo una gira por Suramérica; es más, Bogotá es un lugar especial para mí, nunca había tenido una fanaticada tan ruidosa como la del 2012.

​

¿La leyenda de Roger Federer hubiera podido ser así sin Rafael Nadal?

Sinceramente creo que con Nadal y Novak Djokovic nos hemos ayudado mutuamente: hemos tenido una gran rivalidad, y eso nos ha hecho mejores cada día, incluso ha sido muy bueno para el deporte en sí.

Rafael Nadal y Roger Federer. Foto: EFE

Cada uno representa una mirada diferente del deporte, tenemos estilos opuestos. Él (Nadal) puede tener una forma de jugar un poco más lenta y defensiva, yo soy mucho más directo y vertical. Espero que en el futuro sigamos encontrándonos en la cancha y podamos seguir protagonizando duelos épicos.



Junto a Nadal y Djokovic han dominado el circuito profesional en los últimos años, ¿cuál de los dos es más difícil de enfrentar?

Lo de Novak ha sido impresionante en los últimos 10 años y es, sin duda, uno de los mejores jugadores del momento; para muchos, uno de los mejores de la historia. Tiene características increíbles, así como las tiene Rafa. No sé cuál es más complicado de enfrentar, pero diría que con Rafa hay una rivalidad de mayor tiempo, y eso lo hace especial. Es indudable que los dos son los que más me han exigido en una cancha de tenis.

​

¿Lo afecta el nuevo tenis que se juega con la generación que está naciendo?

Cada generación trae algo nuevo, y todavía creo que puedo aprender, mejorar, eso es lo que hago. En este partido voy a aprender algo, lo sé. Jugaré, disfrutaré y seguramente intentaré cosas nuevas. Siempre busco mejorar, y a los 38 años todavía no es tarde. Estamos en una época interesante, los jóvenes presionan. Será cada vez más difícil ganar, no me sorprendería ver nuevos campeones, pero espero seguir ahí.

​

Roger Federer es descrito como una leyenda, actualmente conocido en el mundo del tenis como Su Majestad, ¿cómo se ve usted realmente?

Al final del día me veo como un tipo normal, soy una persona feliz, muy tranquila, que busca divertirse e intenta tener una vida de esa misma manera. Cuando finalizan los largos viajes, los torneos, regreso a casa y me refugio en mi familia, comparto con mis amigos, y eso me mantiene feliz y motivado para seguir compitiendo.

Federer en la rueda de prensa en Bogotá. Foto: Diego Caucayo

Ahora en su faceta más reciente, la de padre, ¿qué es más difícil, ganar los grandes torneos del circuito o liderar una familia de seis integrantes?

Aunque no lo crean, sin duda ser padre (risas) es lo más difícil, tienes que hacerlo día tras día; cuando eres tenista tienes días de descanso, pero en casa nunca los vas a tener y te enfrentarás a retos tan simples como el no dormir, cambiar muchas de las rutinas que antes tenías, pero vale la pena el desafío. Soy afortunado de tener cuatro hijos llenos de vigor, una esposa increíble, muy fuerte, una espléndida mamá. Intentamos hacer lo mejor que podemos cada día y tenemos gran expectativa por lo que seremos como familia en los próximo cinco o diez años.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4