María Camila Osorio, toda una joya para el tenis colombiano

El sinfín de emociones no le permitía expresar lo que verdaderamente esta sintiendo. Risas, lágrimas, euforia, desahogo, todo esto se mezcló en una joven de 17 años que le ponía fin a su carrera como tenista junior con el título de US Open. María Camila Osorio, aún con alma de niña, pero con mentalidad de mujer hecha y derecha a punta de grandes batallas, consiguió el segundo título de grand slam para Colombia en tierras estadounidenses en menos de tres días.

Su triunfo de este domingo , por un contundente 6-1, 6-0 contra la local Alexandra Yepifanova, fue su fin en una carrera juvenil para pasar a ser profesional desde el próximo año. Demostró tener tenis para destacarse contra las mejores del mundo, aunque de inicio no se le va a pedir mucho. No tiene la mayoría de edad, pero ya es la raqueta número uno del país.



En entrevista con EL TIEMPO, de Talentos Postobón, entre risas y una eterna felicidad, expresó todo su orgullo por conquistar este título y prometió no detenerse en su objetivo de poner el tenis colombiano en lo más alto.

¿Cómo trabajó psicológicamente la final, sabiendo que era su despedida como junior?

La verdad fue que desde que me levanté en la mañana no quise pensar en el partido ni que estaba en la final. Pensaba que era mi último partido como junior y ya. Cuando entré a la cancha, me transformé. Grité desde el primer punto hasta el final. Tuve muchas cosas en mi cabeza y muchas emociones. Al final se dio el resultado y soy la campeona. (Risas).



¿Cómo vivió ese momento de calentamiento, con mucha gente apoyándola y con su rival con un problema muscular?

Yo pensaba en que fuera un partido más, que no fuera una final, como si fuera a entrenar con ella. Sentía que había muchas personas que me acompañaban en la cancha. Así que entré a matarme, a jugarme la vida por conseguir ese título. Yo sabía que Yepifanova tenía una molestia muscular en su pierna izquierda, como yo, así que solo estaba decidida a jugar muy agresivo, a darlo todo y que al final ganara la que más aguantara.

Usted quebró en el segundo game, pero le devolvieron el quiebre, porque no tenía afinado el golpe de revés…

En ningún momento pensé en eso. No miré si estaba fallando en algún golpe o si estaba haciendo algo mal. La verdad es que no solo en el tenis, sino también en la vida, me gusta ser positiva y no ver lo negativo. Esto es tenis y podemos cometer errores. Es instintivo en que si cometo algún error, la siguiente jugada ya sé que debo hacerlo mejor. Al final no todo es perfecto, pero siempre hay que ver la siguiente jugada.

Usted habla de que esta final fue dura, pero terminó 6-1, 6-0 con su rival entregada…

Hubo un momento en el partido en el que me empezó a salir todo, comencé a desarrollar mis mejores golpes y todo lo que lanzaba me estaba entrando. Eso me subió la moral. Yepifanova comenzó a darme las ventajas, que no parecía me iba a dar al inicio del compromiso. Me estaba regalando puntos y espacios. Cuando veo que ella erra sus tiros y bajó su moral, aproveché el momento para ser más agresiva. Era la oportunidad y no se me iba a ir el partido.

Siempre se animó celebrando cada punto que ganaba…

La verdad es que estar jugando por un título fue increíble. Cada segundo que estuve en la cancha, cada tiro, todo fue genial. Aproveché en cada momento estar en esta disputa por el título. Juepucha, es que estaba jugando un grand slam y no podía ser inferior a este reto.

Qué mejor manera de decir adiós al junior…

Quería terminar este proceso con un título grand slam. Era algo que tenía metido en la cabeza y añoraba. Estuve muy cerca el año pasado. Este fue un gran año para mí, aunque en algunos de estos torneos grandes tuve mucha ansiedad, no hice mi tenis. En el US Open se juntó todo y al final con tanto trabajo se dio la oportunidad de ganar. Pero esto no para acá. Debo ser sincera y ahora sí comienza la realidad que es ser profesional. Estoy con toda la ilusión y emoción de dar este salto.

¿Le faltó ganar algún torneo especial en junior?

La verdad creo que ninguno. Todo pasa por algo y si no se dieron algunas victorias fue por alguna razón en especial. La verdad es que puedo decir que me voy con un título de grand slam y con un muy bonito recuerdo del junior.



El sábado, Bianca Andreescu ganó a sus 19 años el US Open de mayores. Usted apenas tiene 17 años y es campeona junior, eso motiva, ¿no?

Sí claro, si ella lo pudo hacer, por qué yo no. Jugué Bianca el año pasado y ahora ganó algo profesional y fue un buen partido para mí. ¿Por qué no soñar en grande? Hay que trabajar para lograr las cosas y me da mucha fe para seguir creciendo en todo el tenis que sé que puedo desarrollar.



El trofeo de campeona se lo dio David Haggerty, presidente de la ITF, quien la tiene en un alto concepto, eso dice mucho, ¿no?

Es muy bonito volverlo a ver. El año pasado lo vi en el Masters de China. Ahora él siempre que me ve, me felicita.

Usted estuvo en el estadio Arthur Ashe, mientras se jugaba la final de Nadal y Medvedev y se llevó los aplausos…

Fue increíble. Tuvimos la oportunidad de que nos llamaran para que toda la gente nos saludara. Cuando escuché mi nombre se me erizó la piel. Pensaba en algún día estar ahí como campeona profesional. Todos me aplaudieron y querían felicitarme dentro de este mítico estadio.



Ya tiene un título grande para entrar pisando fuerte como profesional…

Es una motivación extra, me pone, simplemente, muy feliz, no sé ni qué decir. Siempre soñé con un ganar un grand slam y sé que lo voy a llevar a mi casa y mi familia lo va a celebrar con mucha emoción. Esto apenas es el comienzo de algo grande por lo que me he entrenado, luchado y sacrificado.

¿Cómo se imagina ese ingreso al mundo profesional?

Sé que será muy difícil. El cambio es totalmente grande, todo será diferente. Espero hacer un gran papel. Quiero vivir de esto. Eso sí, esto es tenis, no deja de ser un juego, así que la idea será disfrutar.





