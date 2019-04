Ostapenko, la campeona más joven de Roland Garros, a brillar en Bogotá

En la retina del mundo del tenis aún está ese brillante momento del 2017 cuando la letona Jelena Ostapenko, a sus 20 años, se proclamó campeona de Roland Garros luego de una dura batalla con la sólida rumana Simona Halep. Los aplausos se sintieron en todo el mundo, y una nueva reina, la más joven en ganar el grand slam francés, aparecía para tomar el relevo del tenis femenino.

La hoy n.° 31 del mundo estará jugando el Claro Colsanitas WTA de Bogotá, que desde este fin de semana se juega en el Carmel Club. En entrevista con EL TIEMPO, habló de sus triunfos más importantes, de su caída en el escalafón y de sus ambiciones en el torneo capitalino.



Todos la recuerdan por su título de Roland Garros, ¿cómo recuerda ese momento?

Sí, gané Roland Garros a la edad de 19 años y tengo muy buenos recuerdos de allí. Definitivamente llegué a ese torneo sin ninguna expectativa, también tuve un primer par de rondas muy difíciles, pero en cada partido jugaba cada vez mejor, obtenía más confianza y no tenía miedo. Estaba haciendo tiros muy potentes, que desequilibraban a mis oponentes, y tomando riesgos, por eso me trajo ese gran resultado. Fue el mejor recuerdo de mi carrera como tenista, hasta ahora.



No solo jugó bien en Roland Garros, usted dejó una gran huella en ese 2017...

En general, la temporada fue excelente, gané el torneo en Seúl, llegué a la final en Charleston, obtuve buenos resultados y logré mi objetivo, llegué a la final de la WTA en Singapur.



¿Cuál ha sido el partido más importante y cuál es el que no quiere recordar?

Por supuesto que es la final en Roland Garros. Fue algo único y maravilloso. Lo disfruté mucho y gané el partido después de un set 0-3 abajo y también 1-3 abajo en el tercer set. Solo estaba luchando con todas mis fuerzas e intentando los disparos más complicados, y lo gané.

Y, bueno, probablemente haya dos malos partidos que no recuerde, cuando simplemente no jugué lo mejor posible, porque es muy difícil jugar todos los días de la misma manera, pero lo más importante es luchar hasta el final, incluso en aquellos días para darlo todo.



¿Qué le ha faltado en los últimos meses que la ha rezagado en el escalafón de la WTA?

Creo que lo más probable es la confianza. Infortunadamente, al final de la temporada pasada me lastimé la muñeca y estuve fuera por casi tres meses y no pude hacer una pretemporada adecuada. Pero estoy trabajando muy duro todos los días para recuperar mi confianza, y creo que estoy en el camino correcto.



¿Se siente capaz de volver a ser la ganadora de los grandes torneos y mejorar su juego?

Por supuesto, ya lo hice y quiero hacerlo de nuevo. Estoy trabajando muy duro para que eso suceda y estoy tratando de mejorar día a día, porque una vez que sentiste esa sensación ganadora, quieres obtenerla una y otra vez.



¿Qué opina de la nueva generación de tenistas?

La nueva generación es muy fuerte. Y hay tantas buenas jóvenes jugadoras próximas, se viene una camada estupenda. Definitivamente, eso es bueno porque hace que el tenis sea aún más competitivo e interesante de ver.



¿Por qué dejó de ser bailarina?

Dejé de bailar a los 12 años. Tuve que elegir un deporte entre el baile de salón y el tenis; por supuesto, elegí el tenis porque obtuve mejores resultados y lo estaba disfrutando mucho, mi madre también era entrenadora de tenis, y pasé mucho tiempo en el club, lo cual fue divertido.



Muchas grandes jugadoras han venido al WTA de Bogotá, pero no ganan el torneo, ¿su compromiso es hacerlo?

He escuchado tantas cosas maravillosas sobre el torneo y la ciudad, también. Será mi primera vez en Bogotá, ¡estoy muy emocionada y con muchas ganas! Por supuesto que ganar el torneo sería genial, y haré todo lo posible para que esto suceda. No puedo esperar para conocer a mis fanáticos y jugar frente a la gran multitud. Esperemos dar el mejor espectáculo posible.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4