Cara a cara con los Bryan, los rivales de Cabal y Farah en Bogotá

La modalidad de dobles en el tenis comenzó a tomar mucha fuerza en Colombia con las destacables participaciones que han tenido Juan Sebastián Cabal y Robert Farah en los últimos tres años y que les permitió esta temporada ganar Wimbledon y el US Open.

Pero antes que Cabal y Farah se convirtieran en la mejor dupla del planeta ya había unos referentes de esta modalidad. Nada más ni nada menos que los hermanos estadounidenses Bob y Mike Bryan, quienes dieron lucha para posicionar esta modalidad, y en sus vitrinas tienen 118 títulos.



Bob es zurdo, Mike es diestro;uno es mejor sacando, el otro es mejor recibiendo y este jueves (7:30 p. m.) jugarán un partido de exhibición en el Movistar Arena, de Bogotá, contra Cabal y Farah. En entrevista con EL TIEMPO hablaron de todos los logros de su carrera.



¿Cuál es la importancia de Bob y Mike Bryan en el circuito?

Mike Bryan: Nuestras carreras las comenzamos muy jóvenes, teníamos mucha pasión por el tenis. De un momento a otro nos convertimos en los mejores jugadores de EE. UU. y del mundo. Fue un vínculo muy fuerte el que creamos. Aún recuerdo cuando nos convertimos en profesionales y nos hemos mantenido juntos, eso es lo principal. Hemos sido capaces de llevar a los dobles a algo importante en el tenis. Lo hemos posicionado. Nunca nos hemos rendido y por eso los dobles todavía están vivos. El otro año nos retiramos y estamos contentos por lo que dejamos.



¿Cómo se convirtieron en leyendas de los dobles?

Bob Bryan: Nunca nos hemos rendido. Desde pequeños queríamos jugar doble. Hemos expuesto esta disciplina un alto nivel para que tenga una mayor acogida por el público. Todo esto, acompañado de un espectáculo diferente, que hemos ofrecido y la gran cantidad de títulos. Considero que lo más importante es haber luchado por los dobles para que tengan mayor acogida.



¿Cuál es la importancia que tienen los dobles?

MB: Ahora tenemos un buen lugar en el tenis. Definitivamente no somos tan populares como los sencillos. Somos una modalidad complementaria y diferente, y que ya su fanaticada ha crecido en todo el mundo. Realmente aprecio las diferentes habilidades que se necesitan para tener éxito en los dobles. En los sencillos se ven largas batallas, mientras que en nuestra modalidad hay puntos rápidos, ágiles, de mucha estrategia y eso ha llamado la atención. Sin embargo, insisto en que somos un complemento en un deporte que se van innovando.



¿Se puede hacer algo para que los dobles estén al nivel de los sencillos?

BB: Uno de nuestros mayores logros fue darle mayor relevancia a nuestra modalidad con nuestra carrera. Es claro que no somos tan populares como los sencillos y lo aceptamos. Ahora, hay que mirar que hoy en día tenemos mucho más espacio en la televisión, nos transmiten más nuestros juegos. Luego de una gran lucha estamos en un lugar perfecto, porque aunque no nos aprecian tanto, sí nos disfrutan. Otro espacio para tener mayor visibilidad es en torneos como la Copa Davis y la Laver Cup, en donde hay grandes figuras de los sencillos disputando esta modalidad y, además, son puntos definitivos dentro del torneo. Así nos están tomando más en serio.



¿Cómo enfrentarán su último año en la ATP?

MB: Lo afrontaremos exactamente como lo hemos hecho todos los años. Tal vez solo tengamos más agradecimiento por los fanáticos. Luego de ver todo lo que movemos en el mundo y la gente que está detrás de nosotros, solo tengo la necesidad de brindarles nuestro mejor tenis. Queremos terminar fuertes y ser exitoso y tratar de ser uno de los mejores equipos del mundo.



¿Qué es lo que más extrañarán?

BB: La verdad es que llevamos más de 30 años jugando. Entonces extrañaremos en esa rutina de levantarnos temprano e ir a trabajar por mejorar, por ser más fuertes. Eso será lo más fuerte, trabajar por nuestra pasión llamada tenis. Ahora deberemos buscar nuevos objetivos en nuestras vidas y que nos genere la pasión por trabajar.



¿Qué opinan de Cabal y Farah?

MB: En primer lugar hay que decir que son personas fantásticas, creo que nadie tiene malas palabras sobre ellos en nuestras giras. Compiten con la clase, humildad, son jugadores fantásticos, y es genial verlos finalmente avanzar y ganar algunos de los torneos grandes, porque les ha tocado muy duro en sus vidas. Han sido uno de los mejores equipos, pero finalmente lograron romper la historia y las estadísticas para ganar Wimbledon y luego el US Open. Juegan con mucha energía y pasión, y no tienen muchas debilidades, así que eso puede ser divertido para el fanático especial para el colombiano.



¿Cree que Farah y Cabal lograran todos sus títulos?

BB: Quiero decir que nada es imposible. No sabíamos qué tanto podía ganar ellos y este año conquistaron dos grand slams. Veremos hasta dónde pueden llegar.



