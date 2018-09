‘Hay que aferrarnos a nuestro juego y estar mandando’: Daniel Galán

Hace unos meses, en su primera confrontación en la Copa Davis, Daniel Galán se vistió de héroe para mantener con vida a Colombia en dos oportunidades contra Brasil y poder ganar un cupo en el repechaje al Grupo Mundial del torneo.

Su juego fue ofensivo, sin miedo y con una mentalidad diferente a la de los compañeros. No le importó ser un novato en la Davis y tomó con calma sus encuentros. Fue así como se espera que, ahora contra Argentina, se pueda dar el mismo escenario.



En entrevista con EL TIEMPO, el tenista colombiano cree que se debe hacer una serie con mucha seriedad y tratar de ser muy ofensivo para desequilibrar a Argentina en San Juan y poder terminar como una de las cabezas de serie del naciente Grupo Mundial del 2019.



Llega nuevamente como la primera raqueta del país a una confrontación de Copa Davis, la responsabilidad está en su juego…



Estoy muy contento. La verdad que es un orgullo estar jugando por Colombia y ser la raqueta número del país es una motivación para seguir trabajando y dar lo mejor de mí mismo en la cancha de San Juan.



Contra Brasil fue el héroe en el triunfo de Colombia… ¿Qué hacer para volver a tener este rótulo y vencer a Argentina?



Se sabe que es una confrontación difícil. Ellos tienen un muy buen equipo, al igual que nosotros, pero hay que estar aferrados a nuestras cosas, tenernos confianza y salir a hacer nuestro juego. A la final no hay nada más que decir. Esto es de salir a jugar y ser ofensivos en mi caso, que es el mismo de Santiago Giraldo. Hay que dar lo máximo de nosotros, dejar hasta el último esfuerzo en la cancha y seguro daremos un buen resultado.



¿Qué tipo de serie se imagina?



Es difícil dar un resultado anticipado, pero en la Copa Davis nunca se sabe qué pueda pasar. Hay que estar muy atento en todo sentido, muy alerta, que seguro lo estaremos y tendremos la mejor energía.



Juan Sebastián Cabal y Robert Farah seguro serán duras bajas…



Se sabe que es algo que puede pesar, porque son una pareja que llevan muchos años jugando por Colombia, pero igual hay más jugadores y hay que seguir. No hay tiempo para quejarse. Hay que ir a Argentina y dar lo mejor de nosotros.



¿Cómo se le juega a Diego Schwartzman, un tenista top que está dentro de los mejores 20 del mundo?



Es un jugador muy consistente desde la línea de base. Devuelve las pelotas muy bien y eso lo hace muy peligroso. Es muy rápido y físicamente muy potente. Hay que estar aferrado al estilo de juego de nosotros y estar mandando y buscar hacer lo mejor posible.



¿Tener el cupo al Grupo Mundial del 2019 da más responsabilidad en esta serie?



Creo que no tiene mucho que ver. Es una confrontación aparte. Hay que ir a tomarla y enfrentarla como cualquier otra y hay que dejar lo mejor de nosotros.



¿Cómo ve al equipo colombiano con Nicolás Mejía con un primer llamado, los doblistas también y Giraldo sin buen ritmo?



Es un equipo que por la ausencia de los doblistas no es igual al de las series anteriores, pero ya nos conocemos todos, nos tenemos confianza y solo queda dar lo mejor de cada uno.



Felipe Villamizar M.

Redactor de EL TIEMPO

@FelipeVilla4