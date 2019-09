¡Día de gloria de Cabal y Farah en Nueva York!

Todavía no se había gestado el golpe de la victoria por parte de Juan Sebastián Cabal, pero el caleño ya estaba extendiendo sus brazos casi a lo ancho de la cancha del estadio Arthur Ashe para celebrar la victoria. Una vez esa pelota rebotó y se hizo imposible para el argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers, la explosión de felicidad de Cabal y Robert Farah se vio reflejada en ese sostenido grito: ¡somos campeones del US Open!

Este título de grand slam, en menos de dos meses, se celebra con champaña y se festeja por el cómo se logró. Cabal y Farah (Colsanitas) demostraron por qué son la pareja número uno del mundo. Jugaron con la experiencia de una carrera curtida en la ATP, llena de pruebas por superar. Solo les quebraron en dos oportunidades durante el torneo y perdieron un solo set en seis partidos.



Ahora, la mentalidad es seguir ganando y abriendo espacio para el tenis colombiano.



En una conferencia de la que participó EL TIEMPO, los tenistas aseguraron que este nuevo título era soñado, aunque impensado, y la mentalidad es seguir trabajando con mucha humildad para seguir alcanzando nuevos logros. El Torneo de Maestros, el gran nuevo objetivo.

¿Pensaron que iban a ganar su segundo ‘grand slam’ tan rápido?

​

Juan Sebastián Cabal: No, pero esto es muestra del trabajo día tras día.

Cuando les quebraron a ustedes en el segundo set, mostraron que tuvieron fe y convicción de levantar la cabeza…

​

Robert Farah: A partir del 5-3 en el segundo set, cuando nos fuimos abajo, se nos empezaron a dar mucho más las cosas y seguimos jugando a un gran nivel. Tuvimos la oportunidad de quebrar e igualar el partido y fue un quiebre en el partido. Y toda esa convicción y fe lo da el trabajo, el proceso entre la cancha y fuera de la cancha, como físicamente, y el proceso psicológico. Básicamente, esa es nuestra base.

Zeballos y Granollers no encontraron las respuestas y desde la malla los colombianos definieron el juego a su favor para llevarse la segunda manga 7-5 a su favor y gritar: ¡CAMPEONES! Foto: USA TODAY Sports

¿Se imaginaron un 2019 tan glorioso?

​

JSC: Nos preparamos muy duro para conseguir nuestro primer título de grand slam, y gracias a Dios llegaron dos consecutivos, que no lo pensábamos, pero sí lo soñábamos y trabajábamos para eso. Por esto hoy por hoy estamos contando esta historia. La meta es seguir con la misma humildad, nos quedan muchos más torneos por ganar.

¿Cuál es el significado de este nuevo logro para el tenis colombiano?

​

JSC: Este título para Colombia, como siempre lo hemos dicho, está abriendo camino para las nuevas generaciones. Creo que tuvimos el privilegio de contar con Fabiola Zuluaga y Alejandro Falla, que son como nuestros hermanos mayores y quienes nos mostraron el camino. Estamos en la élite, participando en la élite y hay que confiar en que se puede. Hay que crear esa cultura de que podemos pertenecer a esa élite.



¿En qué momento sintieron que podían ser campeones del US Open?

​

RF: Las semifinales son más apretadas que la final, pero en la definición por el título tuvimos enfrente a dos jugadores de mucha categoría, que venían de ganarse el Masters 1.000 de Montreal. Hasta que no ganamos no nos sentíamos ganadores. Nos veíamos con chances de ganar, pero no ganadores. Ese último punto fue un gran alivio, definitivamente.



¿Qué piensan al mirar atrás y qué piensan al mirar hacia el futuro?

​

JSC: Cuando miramos hacia atrás se nos vienen muchas cosas a la cabeza. Primero tenemos que agradecer a Colsanitas, que nos apoyó en toda nuestras carreras. Y hacia el futuro se piensa en trabajar en todas las metas que debemos alcanzar.



¿Qué viene para ustedes? ¿Cuáles son sus objetivos?

​

RF: Vamos a tener un par de semanas de recuperación para preparar la gira de Asia. Nuestros próximos torneos serán el ATP de Pekín y el ATP de Shanghái, luego jugaremos algún otro Masters 1.000, de ahí nos vamos al Torneo de Maestros y luego terminamos el año con la Copa Davis, en Madrid.



¿Quién debería ser el deportista del año?

​

RF: Eso no nos compete a nosotros. Para nosotros lo que hacemos es trabajar, dejarlo todo en la cancha. Estamos orgullosísimos de los demás deportistas colombianos. De Egan Bernal, Caterine Ibargüen, Mariana Pajón… Sacar la cara por el país es un orgullo. Más allá que un premio hay que hablar bien de todos los deportistas, que se entregan y dan lo mejor de sí.

